Certains s’en amuseront peut-être, ton prénom est l’acronyme anglophone d’une organisation répugnante. Une organisation qui sème la mort et qui nous a fait douter, ta mère et moi, de la pertinence de donner la vie.

Il y a peu, de terribles attentats ont frappé nos villes. Un cauchemar que, voici quelques années, personne n’aurait imaginé. Tes parents ont grandi dans une société où la principale appréhension était celle des enlèvements d’enfants, et non celle des meurtres de masse. Si un jour tu lis ce texte, tu me répondras, je l’espère, que de telles atrocités frappent partout dans le monde et qu’il n’y a pas lieu de s’apitoyer sur notre sort d’Occidentaux. Certes, mais, égoïstement, nous pensions que notre espace public était préservé de telles abominations.

Nous avons donc craint que tu grandisses dans la peur, dans la terreur. Ce sentiment n’a finalement duré que le temps de la digestion. Car, oui, il a fallu les digérer, ces Paris, ces Bruxelles, ces Nice… A nouveau, les âmes chagrines signaleront que, ces derniers mois, il y eut aussi Dacca, Bagdad, Djakan, Qamichli, Istanbul et beaucoup trop d’autres. Je leur accorde, mais ce n’est pas là que tu grandiras, mon amour.

Rapidement, nos larmes ont séché, notre incrédulité s’est dissipée, notre hébétude s’est évaporée. Evidemment, dix-huit jours après ta naissance, Berlin, que tu avais parcouru dans le ventre de ta mère, a rouvert certaines plaies. Mais même ce nouveau drame ne nous aurait pas freinés dans nos projets.

Nous ne sommes pas naïfs, nous ne serons jamais, ces prochaines années, tout à fait en sécurité. Mais ta mère et moi nous refusons de modifier le cours de notre quotidien sous la pression de fanatiques. Le monde est trop beau, tu le verras, pour se restreindre dans ses envies, dans les délices de la vie.

Tu le comprendras assez rapidement puisque tes parents ont prévu de te faire voyager. Sortir de chez soi est un impératif car, pour comprendre l’autre, il faut aller à sa rencontre, goûter ce qu’il mange, humer ce qu’il respire, admirer ce qui l’entoure et, surtout, le questionner.

Des sommets du Pérou aux vallées du Japon, des mosquées d’Iran aux casbahs d’Algérie, nous allons découvrir ces sociétés si différentes des nôtres. Nous allons aussi nous imprégner de destinations plus traditionnelles comme Paris, Rome, Londres, Vienne, New York… qui se dégustent sans modération. Et lorsque nous ne voyagerons pas physiquement, c’est à travers les arts que nous nous évaderons. Car, oui, nous pouvons aussi nous enrichir depuis notre salon.

Nous te conseillerons de lire le passionné Dostoïevski, l’éblouissant Eco, le rugueux Kahdra, l’aventureux Hemingway, la bouleversante Némirovsky…

Nous te conseillerons d’admirer le fragile Modigliani, la torturée Kahlo, le mystérieux Hopper, le ténébreux Schiele, le délicat Vermeer…

Nous te conseillerons d’écouter l’envoûtante Kalthoum, le poétique Ferré, la nostalgique Evora, le prodigieux Bach, l’insaisissable Bowie…

Nous te conseillerons de regarder le lyrique Visconti, le déluré Kusturica, le caustique Panahi, le fougueux Scorsese, l’austère Haneke…

Nous te conseillerons et tu disposeras. Libre à toi de les aimer. Et même si tu n’accroches pas, tu constateras néanmoins que ces artistes, comme beaucoup d’autres, permettent de se rapprocher d’une humanité indispensable au vivre-ensemble. Tu remarqueras aussi que de l’addition de chaque découverte naît une volonté exponentielle d’en savoir toujours davantage.

Nous n’oublierons pas non plus d’attirer ton attention sur les charmes de ta ville, Bruxelles. Car il faut aussi pouvoir apprécier ce qui nous entoure, s’en émerveiller même.

Tu le verras, la vie est belle et peut être douce. Il appartient à chacun d’y œuvrer, mon amour. Prends exemple sur le colibri qui fait sa part pour tenter d’éteindre l’incendie.





