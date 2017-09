Cher Monsieur,

Mon ami Julien m’a dit que vous aviez un super poste à pourvoir au CPAS de Woluwe-Saint-Lambert. J’ai connu Julien lors de réunions du groupe de réflexion "grouponsnousetdemain" dont le but était de changer le PS de l’intérieur, de créer un renouveau, de faire émerger de nouveaux visages par le mérite et non par la proximité avec les barons locaux... Je suis heureux de voir que les bonnes vieilles méthodes de copinage restent finalement toujours d’application.

J’avoue avoir eu peur, avec Publifin ou le Samusocial, que le PS ne doive tomber partout dans une cure d’opposition de 10 ans. Elio Di Rupo avait déjà promis "la fin des parvenus" et quelques mesures comme le décumul, mais on a heureusement jamais réussi à imposer au parti une réelle " tornade éthique" sur l’ensemble du système mis en place à savoir : les subsides versés à toutes nos ASBL amies, la politisation de l’administration, les petits coups de pouce pour les recrutements, les arrangements pour les places dans les crèches publiques, les gros salaires versés à des fonctionnaires qui ont servi le parti, et j’en passe. D’autres partis essayent de nous imiter, mais reconnaissons que nous sommes bien les meilleurs, toutes catégories confondues, à ce petit jeu-là.

Vous l’aurez compris, je suis rouge de cœur et je souhaite me donner à fond dans le magnifique poste de communication que vous proposez au sein de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Je suis prêt à bosser à fond dans la fonction. J’imagine que la semaine des 4 jours c’était de la vaste blague, je suis prêt à bosser le samedi s’il le faut. Vu tout ce qui se passe dans les communes bruxelloises pour l’instant, et dans des matières sensibles comme celles liées au CPAS, j’imagine qu’il faut pouvoir être prêt à réagir dans le 1/4h pour réaliser un plan de communication de crise, si besoin.

Répondez-moi rapidement, car j’hésite encore avec une même fonction du genre chez Solidaris via un autre ami. On m’a dit aussi beaucoup de bien de VOO, et j’ai peut-être encore un autre filon possible chez Vivaqua via le frère d’une cousine...

Bien à vous et grouponsnousetdemain,