Une opinion de Pierre Rigoulot, Directeur de l’Institut d’histoire sociale et Président du Comité d’aide à la population nord-coréenne.

Ces jours derniers, la presse française s’est fait l’écho, non sans satisfaction, du procès prévu en juin prochain, procès dit des « biens mal acquis », contre Teodoro Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale, pour le patrimoine colossal qu’il s’est constitué sur le dos de la population de son pays. Les revenus du pétrole ont été notamment utilisés pour l’achat de luxueux et pharaoniques appartements sur l’avenue Foch à Paris.

Qu’il paye ainsi pour le total mépris qu’il éprouve envers les pauvres de son pays – ils sont très nombreux - n’a rien de choquant. Nous vivons de plus en plus à l’ère de la mondialisation et il est normal que des détournements de biens publics ne restent pas impunis, même lorsqu’ils trouvent leur origine bien loin des juges. C'est le procès de la démesure et de l'indécence, a-t-on dit. Très bien.

Mais ce qui se passe en Afrique est-il plus acceptable en Asie ? A 10 heures d’avion de Paris, au nord de la péninsule coréenne, un jeune dictateur au pouvoir quasi absolu, dépouille les travailleurs de leurs salaires durement acquis sur des chantiers à l’étranger, les oblige à lui faire des dons, et réduit à la misère ceux qui restent sur place parce qu’il poursuit le rêve vain de se doter d’un arsenal nucléaire qui le maintiendrait au pouvoir. Un rêve dont s’inquiète cependant – mais c’est bien là le dernier de ses soucis – la communauté internationale.

Plus prudent que son alter ego de Guinée équatoriale, qui suscite l’indignation dans son pays comme au dehors, Kim Jong Eun s’assure de l’impunité en mettant la justice de son pays à sa botte. Il élimine aussi toute possibilité de protestation en Corée du Nord en « bourrant le crâne » de la population avec des sottises concernant sa propre clairvoyance et son intelligence, en l’empêchant de s’informer hors les sources officielles, en lui interdisant de se déplacer librement, et en enfermant les récalcitrants dans des camps de concentration.

Même l’ONU s’est émue de cette situation en Corée du Nord, au point de demander depuis trois ans, dans ses résolutions, que soient punis les responsables de ces violations à répétition des droits de l’homme. Jim Jong Eun est le premier visé par ces résolutions et ce n’est que justice : il mène une vie de pacha, se fait construire des centres de loisirs et des villas luxueuses pendant qu’à la campagne et dans les petites villes, on ne mange pas à sa faim.

Quelques observateurs complaisants nous assurent que les choses changent, là-bas. Pour une mince couche de profiteurs, pour la population de la capitale, vitrine du régime et aux habitants triés sur le volet, c’est sans doute vrai. Mais les menaces qui pèsent sur la vie des cadres, mais le travail mal payé, mais les conditions de vie lamentables pour tous, mais l’envoi d’ouvriers, de mineurs ou de bûcherons dans divers pays du monde dont les salaires sont ponctionnés en grande partie et sans discussion possible par Kim Jong Eun et son entourage, constituent aussi la réalité nord-coréenne d’aujourd’hui.

Les espoirs d’amélioration de la situation, avec à la tête du pays un tel dirigeant, ne semblent guère réalistes ; et s’ils étaient fondés, ils ne seraient pas rassurants : qui a envie de voir se développer un Etat totalitaire, armé jusqu’aux dents, déniant à l’ensemble de sa population tout droit à la libre réflexion, à la libre information, à la libre circulation et lui refusant l’accès à une vie décente ?

Plus de 31 000 personnes ont réussi à fuir et à tenter – ce n’est pas toujours facile, on s’en doute – de se reconstruire ailleurs, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Plusieurs de leurs associations désignent le détenteur du pouvoir suprême et incontesté en Corée du Nord, Kim Jong Eun, comme le responsable numéro 1 du malheur vécu par l’ensemble de la population et elles ont lancé une pétition auprès des organisations onusiennes et internationales, pour que Kim Jong Eun soit poursuivi et inculpé par la Cour internationale de justice.

On voit d’ici les « réalistes », les partisans de la real politik hausser les épaules : à quoi bon ? Qui prendra l’initiative de lui mettre la main dessus ?

Mais il n’est pas mauvais que le personnage de ce Monsieur aux mains couvertes de sang perde de son prestige hors de Corée et en Corée. Pour un détournement d’argent au profit d’ONG dirigées par une conseillère particulière de la Président de Corée du Sud, des centaines de milliers de citoyens sud-coréens bien nourris, bien informés, libres de circuler, ont pu user de leur droit de manifester pour protester dans la rue. Les malheureux Nord-Coréens ne peuvent en faire autant pour demander les mêmes droits que leurs frères du Sud, et une vie digne et décente dont les prive un dictateur sans scrupule, plus désireux de soigner son image que les enfants malades dans des hôpitaux délabrés. Kim Jong Eun prend du bon temps avec les privilégiés du régime au lieu de donner des rations de nourriture suffisante à la population des campagnes et des petites villes. Il construit un arsenal nucléaire inquiétant plutôt que des logements et des moyens de transports convenables.

Dans ces conditions, l’initiative des associations de réfugiés et exilés nord-coréens prend une tout autre tournure : elle rappelle les maux dont souffre la population, les droits dont elle est privée et désigne le coupable : Kim Jong Eun.

Oui, nous avons nos élections présidentielles. Oui nous sommes menacés par les attentats islamistes ; oui, M. Poutine tente d’affaiblir l’Europe. Et tout cela nous préoccupe. Mais nous pouvons avoir un geste en faveur de 25 millions d’êtres humains aux prises avec un des pires Etats totalitaires de la planète : nous pouvons à notre tour demander que Kim Jong Eun soit jugé par la Cour International de Justice.