L’Europe en miettes

UNE OPINION DE FRANCIS BRIQUEMONT, LIEUTENANT-GENERAL EMERITE.

" Alors qu’une histoire proche court vers nous à pas précipités, une histoire lointaine nous accompagne à pas lents ." Fernand Braudel

Fin juin le peuple de Grande-Bretagne, à une courte majorité, a décidé de quitter l’Union européenne (UE). Inutile d’ajouter de longs commentaires à ce résultat sinon que personne aujourd’hui ne sait comment et quand ce Brexit va se concrétiser. Constatons simplement que David Cameron a été un lamentable stratège ou, plutôt, ne galvaudons pas le mot stratège, un piètre tacticien. Il fut incapable d’expliquer clairement ce que représentait l’UE pour son pays et les conséquences géopolitiques du Brexit pour la Grande-Bretagne. Il a fait face, il est vrai, à un torrent de démagogie facile - caractéristique principale de l’ambiance dans la plupart des votes référendaires - des partisans du Brexit. De Gaulle a dû se retourner de contentement en constatant que le peuple britannique lui donnait raison un demi-siècle plus tard.

La situation au Royaume-Uni est intéressante car il est remarquable de constater qu’aujourd’hui il y a conflit entre le parlement et la démocratie représentative - la majorité des députés était et est toujours partisane du "Remain" - et le vote populaire. En fait, combien de citoyens britanniques étaient à même de peser sereinement l’importance de leur vote dans l’ambiance populiste et médiatique qui a dominé la campagne électorale ?

Une zone de libre-échange et de business

Dans le même ordre d’idées, au moment où certains responsables politiques souhaitaient soumettre à référendum le traité transatlantique entre l’UE et les Etats-Unis où encore celui entre l’UE et le Canada, on peut se demander combien de citoyens européens, belges inclus bien sûr, seraient capables d’en mesurer les enjeux et donc d’émettre un vote réfléchi ? Ici je ne peux m’empêcher de penser à ces deux principes du fonctionnement d’une démocratie développés par le révolutionnaire français Nicolas de Chamfort, à savoir : 1° Tout le pouvoir appartient au peuple, 2° Ne jamais lui permettre de l’exercer !

Quand on voit toutes les tractations actuelles concernant la date du Brexit, ne peut-on imaginer que tout est fait du côté britannique pour prendre le temps qu’il faut pour en arriver à garder tous les avantages d’un "Remain" dans une UE de moins en moins politique et de plus en plus zone de libre-échange et de business… C’était, ne l’oublions pas, le but stratégique de la Grande-Bretagne il y a 50 ans !

Une légion étrangère

L’UE est-elle capable d’un sursaut politique après le départ du Royaume Uni ? Le mot sursaut est déjà ambigu car de quelle politique s’agit-il ? Ne dit-on pas souvent que l’UE est un "géant" économique mais un "nain" politique ? L’union économique, bientôt bancaire, et toutes les politiques qui en découlent sont avec la paix - toujours fragile en ce monde - les plus grands acquis de l’UE. L’euro n’est qu’un demi-succès car non seulement trop de pays ne l’ont pas encore adopté mais une politique monétaire commune reste à définir. Mais la série d’échecs est longue parce que, jamais, les Etats de l’UE ne sont parvenus à transcender le concept de la sacro-sainte souveraineté nationale pour "penser l’UE dans le monde de demain" et ce, surtout après l’effondrement de l’URSS à la fin du siècle dernier.

En fait, depuis 1990, l’UE s’est émiettée parce que "les pas lents de l’histoire" ont eu beaucoup plus de poids que "l’histoire proche" du XXIe siècle qui se précipitait et se précipite toujours vers des Etats obnubilés par la grandeur surannée de leur passé. Et c’est ainsi que l’UE n’a jamais pu définir une politique étrangère commune et encore moins, bien entendu, une politique de défense et de sécurité. Aucun homme d’Etat européen n’a proposé de revoir le lien transatlantique avec les Etats-Unis car pour cela il fallait "penser" l’Europe au sein de l’Otan et plus encore après l’adhésion à l’UE des anciens Etats d’Europe centrale, il était essentiel qu’une Europe indépendante et autonome recherche patiemment et fermement la stabilité de "notre" continent avec la Russie, profondément humiliée dans les années 1990. Incapables de s’affranchir de la trop lourde tutelle des USA au sein de l’Otan, beaucoup d’Etats européens n’ont pensé qu’à profiter des dividendes de la paix - attitude très rentable sur le plan électoral - plutôt que d’encourager la création d’une véritable "légion étrangère" européenne dans la crise russo-ukrainienne.

Une resucée de la doctrine Harmel

Alors que la Russie avait accepté, sans trop réagir, l’adhésion à l’UE et à… l’Otan de tous les pays d’Europe centrale, libérés du joug soviétique, ne voilà-t-il pas que les stratèges de l’UE ont cru naïvement - en ignorant totalement les leçons de l’histoire et de la géographie - qu’ils allaient pouvoir "butiner" à l’aise dans la zone d’intérêt stratégique de la Russie qui, avec Vladimir Poutine, a retrouvé un "chef", qu’on l’aime ou pas. La crise en Georgie aurait d’ailleurs dû être un avertissement sérieux pour l’UE. Le comble est que l’UE - plus que la Russie peut-être - est la seule victime des sanctions réciproques inutiles et à l’efficacité politique nulle. L’Ukraine est un pays corrompu à tous les niveaux de la société. Le Fonds monétaire international (FMI) a suspendu son aide financière. Qui contrôle l’utilisation des fonds versés à l’Ukraine par l’UE ? Et à quel jeu joue l’Otan en Europe de l’Est ? La crise ukrainienne a débouché sur une "guéguerre" froide avec la Russie, mais qui peut croire que la Russie est une menace crédible pour un Etat de l’UE ou de l’Otan dans le cadre de la dissuasion USA-Russie ? L’Otan trouve bien sûr une nouvelle justification à son existence et nous assistons même à une resucée de la doctrine Harmel des années 70-80. "Défense et détente", dans une situation alors autrement plus tendue qu’aujourd’hui. Le secrétaire de l’Otan parle maintenant de "Défense et dialogue" mais que font les Etats de l’UE au sein de l’Otan pour affirmer que la stabilité en Europe, c’est d’abord un problème européen ?

A ce sujet, peut-être faudrait-il rappeler aux responsables politiques d’Europe centrale que, si leurs Etats ont beaucoup souffert du joug soviétique pendant cinquante ans, la Russie, depuis des siècles, a vu le danger venir de l’ouest (1). Au temps des troubles (début du XVIe siècle), c’était le roi de Pologne; au début du XVIIe, Pierre le Grand passa une grande partie de son règne à combattre la Suède de Charles XII; au XIXe siècle, ce fut Napoléon et au XXe siècle, Hitler ! Bref, de quoi laisser des traces dans les esprits russes !

La solution

Tout aussi inquiétant et destructeur pour l’idée européenne est la renaissance dans certains Etats d’un nationalisme ou régionalisme exacerbé, qui frise souvent le fascisme. Les révolutionnaires de Kiev se battaient, ne l’oublions pas, sous l’emblème de la croix gammée, ce qui a d’ailleurs suscité peu de commentaires à l’époque.

L’Europe est en "miettes" et les Européens semblent avoir peur de tout : du terrorisme, des migrants, de la Turquie, de l’austérité, du réchauffement climatique, etc. Les Etats se replient sur eux-mêmes. Verrons-nous demain des hommes ou femmes d’Etats européens capables de faire comprendre aux citoyens qu’une Europe politique et de défense est la seule solution pour garantir la paix sur notre continent. Cette Europe-là n’est un problème que pour les nostalgiques d’un passé révolu.

Michel Heller : "Histoire de la Russie et de son empire" aux Ed. Plon, 1997.