L’excessive volonté d’éviter les excès

Opinions

Une opinion de Philippe Descheemaecker, avocat.





En parcourant l’Ordonnance bruxelloise relative à l’hébergement touristique, on ne peut qu’être atterré d’y découvrir tant de détails éminemment superflus, voire grotesques, à l’ère des réseaux sociaux.

La logorrhée législative n’ayant pas de limites (le "Moniteur belge" a dépassé les 82 000 pages en 2015 alors qu’elles n’étaient que de 14 000 en 1981 - cf. l’article de Régnier Hoegelesteen, "L’abus de lois, ou l’état liberticide", LLB du 9 août 2016), il fallait que notre législateur, ici bruxellois, s’attaque à un emblème de l’économie participative ou collaborative, je veux parler ici des plateformes de type Airbnb, sous couvert de coordonner les différentes offres "hôtelières" à Bruxelles.

Le titre du texte de loi s’intitule "Ordonnance relative à l’hébergement touristique" et a été voté par le gouvernement bruxellois le 8 mai 2014. Il a été validé par un arrêté d’exécution du 24 mars 2016.

Si les raisons sont louables (combattre la pratique consistant à retirer son appartement du circuit classique de la location pour le réserver aux touristes (1), protéger le marché hôtelier qui souffre de la concurrence déloyale, manque à gagner fiscal pour les collectivités…) et si, ce faisant, Bruxelles rejoint la plupart des grandes villes européennes qui ont légiféré en la matière (2), on peut regretter l’inanité de certains articles, de même que l’absurdité de certaines conditions imposées en fonction du type d’hébergement touristique proposé.

Tout d’abord, pour éclairer votre lanterne, le texte prévoit 6 types d’hébergement : les hôtels (article 6); les appart-hôtels (article 7); les résidences de tourisme (articles 8 et 9); les hébergements chez l’habitant (articles 10 et 11); les centres d’hébergement de tourisme social (article 12); les terrains de camping (article 13).

Je passe sur les conditions générales que toute "exploitation d’un hébergement touristique" doit remplir (article 5), pour relever quelques pépites savoureuses au niveau des conditions spécifiques.

Ainsi, dans les hôtels et appart-hôtels, "les espaces communs accessibles aux touristes sont pourvus d’un éclairage suffisant et peuvent être aérés" (article 6, § 1er, 5° et article 7, § 1er, 4°) : quid s’ils ne sont pas aérés ? L’utilisation du verbe "pouvoir" signifie qu’il n’est pas obligé qu’ils le soient ? Si tel est le cas, pourquoi le spécifier ? Même remarque dans l’Arrêté du gouvernement du 24 mars 2016 portant exécution de l’ordonnance : "L’hôtel dispose d’un espace... où il y a possibilité d’obtenir des consommations sans obligation de consommer" (annexe 1, point 25). S’il y a possibilité, inutile de préciser que c’est sans obligation…

Dans le cas des résidences de tourisme (en gros et pour le dire clairement, les fameux "gîtes"), il est écrit que l’exploitant "s’engage, par son hospitalité et sa disponibilité, à contribuer au déroulement d’un séjour agréable et chaleureux" (article 9). Est-ce le rôle du législateur de prévoir que la crémière doit sourire quand elle vend son pot de crème ? Faut-il payer un homme de loi pour dire à l’exploitant Tartempion qu’il doit être gentil avec la clientèle ?

En ce qui concerne les hébergements chez l’habitant - nous y voilà : les fameuses plateformes comme Airbnb, Wimdu ou 9flats - on trouve des conditions relatives à l’exploitant et d’autres relatives à l’établissement.

L’exploitant ne peut exploiter plus d’un établissement d’hébergement (en outre, cela doit être sa résidence principale) et ne peut y accueillir plus de quinze touristes en même temps. Jusque-là, tout va bien, c’est assez clair. Cela se complique quand on arrive aux conditions relatives à l’établissement. On trouve d’abord des phrase sublimes, du style "l’établissement doit comporter d’une à cinq chambres au plus d’hôtes" (article 10, 2°, b). En faisant un effort, on arrive à comprendre que l’établissement ne peut comporter plus de cinq chambres mises à la disposition des touristes mais si l’on combine ces 5 chambres avec le maximum de 15 touristes, ne va-t-on pas à l’encontre du but poursuivi, qui est de limiter le nombre de visiteurs faisant appel à ce type de plateforme par rapport aux hôtels ou autres hébergements classiques ? La question mérite d’être posée, d’autant plus qu’il y a une autre condition qui semble paradoxale : "L’établissement doit... être disponible pour accueillir des hôtes au moins quatre mois par an" (article 10, 2°, c) alors que la plupart des villes européennes confrontées au phénomène des plateformes touristique ont légiféré dans le sens contraire… (cf. note 2 en bas de page).

Dans l’Arrêté du gouvernement du 24 mars 2016 portant exécution de l’ordonnance, on frise le grotesque : figurez-vous que si vous exploitez une résidence de tourisme ou souhaitez louer une chambre chez vous via l’une ou l’autre plateforme, vous devez prévoir une penderie ou une commode où "au moins deux cintres par personne sont disponibles" (annexe 3, point 9, e et annexe 4, point 11, a). Il est signalé aussi que le coin w.c. doit disposer, outre d’un "siège avec lunette et rinçage" et de "papier toilette", d’au "minimum 1 rouleau de réserve non entamé" (annexe 3, point 19 - annexe 4, point 15), sans oublier le "gobelet ou verre par client logeant" dans la salle-de-bain (annexe 4, point 13, g). On croit rêver… On vous dit aussi que "les sanitaires communs font l’objet d’un entretien quotidien" mais, là par contre, on ne dit pas si c’est par l’hôte ou le visiteur (annexe 4, point 22).

Je garde le meilleur pour la fin : la dernière annexe de l’Arrêté du gouvernement précité, l’annexe 6, concerne les conditions d’exploitation complémentaire pour les établissements d’hébergement touristique de la catégorie "terrain de camping". Vous y trouverez, entre autres, toute une série de clauses relatives aux sanitaires communs. Cela se termine comme ceci : "Le nombre de sanitaires pour hommes et femmes est réparti de manière." (article 6, in fine). Une amie m’a fait remarquer que dans la traduction flamande, on trouve la phrase complète : "Het aantal sanitaire installaties voor mannen en vrouwen is gelijk verdeeld." Ceci veut-il dire que c’est un néerlandophone qui a rédigé l’arrêté d’exécution et que notre traducteur, fatigué par tant de détails éminemment superflus à l’ère des réseaux sociaux, s’est endormi avant d’avoir terminé la phrase ?

Je ne suis pas un féru de l’époque napoléonienne mais son Code civil était quand même un petit bijou de concision. Nos élus devraient en prendre de la graine.

(1) A Berlin, 10 000 appartements ont été retirés du marché locatif à cause de la plateforme Airbnb; à Paris, les Ier, IVe et VIe arrondissements, parmi les plus prisés des touristes, perdent des habitants.

(2) A Berlin, depuis le 1er mai 2016, un propriétaire ne pourra plus louer qu’une seule pièce de son appartement; à Paris, depuis le 1er octobre 2015, Airbnb collecte la taxe de séjour - 83 centimes par nuitée - et la reverse à la Ville de Paris; à Barcelone, les propriétaires doivent s’acquitter d’une taxe de 65 centimes d’euros par nuit; la location de logements entiers est interdite : deux chambres maximum peuvent être louées, en présence du propriétaire, quatre mois par an maximum (source : "Le Monde").