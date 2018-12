Depuis toujours, La Libre Belgique se veut le champion du débat public et de la liberté d’expression. L’évolution de notre site Internet et l’arrivée de nouveaux modes de communication nous ont permis de donner une nouvelle perspective à cette volonté qui nous anime.

Cependant, notre média veut éviter que des contributions constructives et raisonnées ne soient noyées dans une multitude de commentaires sans valeur ajoutée.

Vu que certains propos ne permettent pas d’assurer un débat serein, nous avons décidé de remplacer les commentaires sous les articles par de nouveaux canaux d'échanges.





Concrètement, en plus d'une grande opinion, d'une chronique et d'un édito proposés quotidiennement, notre nouvelle offre "Débats" s'enrichira des éléments suivants :

1) La Libre proposera trois "Ripostes" par semaine. Ce rendez-vous phare de notre média permet de confronter des interlocuteurs aux avis opposés sous forme d'interviews.

2) Un appel à témoins hebdomadaire permettant aux internautes de participer pleinement à un débat d'actualité.

3) Un grand courrier des lecteurs qui sera alimenté par les lettres et les mails reçus à la rédaction et par les commentaires sur la page Facebook LLB Débats. Cette page vise à rassembler tous les internautes qui souhaitent échanger de manière constructive avec les autres lecteurs et la rédaction.

4) De nombreuses opinions, d’internautes notamment, sur des sujets d'actualité (les textes peuvent être envoyés à l'adresse suivante : llb.debats@lalibre.be).

5) Des témoignages permettant de susciter des réflexions.





Nous voulons que notre site soit plus que jamais un espace de débats animés, où se confrontent les points de vue et où la liberté d'expression livre ses richesses. Les opinions de nos internautes auront donc encore plus d'importance et de poids aujourd'hui qu'hier.

Nous sommes convaincus que cette nouvelle offre renfoncera notre position d'animateur de débats dans la société et vous procurera encore plus de plaisir de lecture.