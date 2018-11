Un témoignage du médecin généraliste Baptiste Beaulieu (1).





Alors voilà, l’autre jour, j’ai été attiré par une publication sur Facebook, un homme aux cheveux blancs, une bonne bouille.





Je ne prononcerai pas son nom pour ne pas lui faire de pub. Appelons-le Docteur Tartuffe. Sa vidéo est intitulée : "UN MÉDECIN DIT TOUTE LA VÉRITÉ SUR LES VACCINS !"

Bon, déjà, quelqu’un qui prétend dire "toute la vérité" sur quelque sujet que ce soit n’est pas crédible. Mais passons ! Le langage de docteur Tartuffe est technique, mais compréhensible, et plutôt convaincant.

Durant 10 minutes, il dézingue la vaccination, et ça fait vraiment peur. Une phrase a particulièrement retenu mon attention : "Mon rôle c’est de vous dire de sortir des croyances et chercher les vraies vérités vous-mêmes."

Attention, danger

J’A-DO-RE car, en bon élève appliqué, ni une ni deux, j’applique son conseil et je tape le nom de cet homme sur Google et… DEUX.MINUTES.TRENTE ! C’est le temps qu’il m’aura fallu pour découvrir que cet homme est effectivement médecin, qu’il est passé plusieurs fois devant un juge en raison d’une suspicion de proximité avec la secte du temple solaire (vous savez là, ceux qui se suicidaient en masse pour permettre à leurs âmes de rejoindre d’autres planètes), qu’il se dit chaman et médium, capable d’entrer en communication avec "des êtres qui vivent non pas sur notre plan matériel, mais dans des mondes de lumière" et plus intéressant encore, ce confrère a créé une maison d’édition dans laquelle il publie ses PROPRES livres anti-vaccins, anti-cancer, anti-sida etc. Des livres qu’on peut trouver sur Amazon.

Dans celui intitulé : "Sortez de l’hypnose collective: La fin des grands mensonges", il nous explique la manière dont les Illuminati ont pris le pouvoir en vue d’instaurer un nouvel ordre mondial. Vas-y mon gars ! On a hâte de savoir ! Alors, je vous passe la manière dont il parle du cancer, qui évidemment se guérit beaucoup plus facilement qu’on ne le croit, ça fera une belle jambe à mon grand-père, à ma tante, à mon oncle, tous trois morts du cancer, et aux familles de malades qui nous écoutent. Pépé, si tu m’entends, j’aurais aimé mieux te connaître et partir à la pêche avec toi !

Mon but n’est pas de dire "la médecine traditionnelle a raison, toutes les médecines parallèles ont tort".

Mon but est de dire aux gens que j’ai pu trouver sur internet que cet homme qui vend des livres a créé sa propre fondation, laquelle jouirait de quatre grandes belles propriétés dans lesquelles docteur Tartuffe se propose pour 120 € de l’heure de vous apprendre à guérir de la polyarthrite rhumatoïde et du SIDA grace à votre urine (faut la boire hein, d’après lui) : "Quand le sida est arrivé aux États-Unis, certains malades se mettaient à boire leur urine et en trois jours ils faisaient de la course à pied". 36 millions de morts depuis l’apparition du virus, des millions de familles endeuillées. Et tout ça pour quoi ? Pour rien ! Il suffisait que les malades boivent leur urine comme le dit le gentil monsieur sur Internet. Dingue, hein ?

Il a du sang sur les mains, tout comme Facebook et Twitter

Alors vous allez vous dire : où veut-il en venir ? À ça : ses vidéos sont partagées des milliers de fois sur facebook, notamment sur des réseaux africains comme Africa média, etc.On ne va pas se mentir : il existe une inégalité des chances de survie entre un enfant soigné à Neuilly d’une encéphalite rougeoleuse et un enfant malade au fin fond du Soudan. Passons, mais pas trop : je considère que cet homme a du sang sur les mains. Et Facebook et Twitter qui le laissent divaguer sur les internets ont aussi du sang sur les mains.

Les fake news ne sont pas anodines. Faisons attention à ce que nous partageons, renseignons-nous sur les personnes qui nous parlent derrière l’écran et exerçons notre esprit critique. Comme le dit Molière dans la scène 1 de l’acte V du Tartuffe :"Démêlez la vertu d’avec ses apparences, ne hasardez jamais votre estime trop tôt". Si on change quelques lettres à cette phrase on obtient : "Boire son urine n’a jamais guéri personne, je vous l’assure, méfiez-vous !"

Tout clic, que ce soit un like, un partage, un commentaire, de NOTRE part, tout cela favorise la visibilité et nous engage, en tant que citoyen.

Et n’oublions pas : Si c’est gratuit c’est que nous sommes le produit.

(1) : Ce texte a initialement été publié sur le blog du docteur Baptiste Beaulieu "Alors voilà".