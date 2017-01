Opinions Le monde contemporain est confronté à un immense problème politique : l’obsolescence de l’Etat-nation souverain. Rien ne le remplace. Or les politiques suivies jusqu’ici en rangs dispersés sont inefficaces. Et avec la chute de la confiance fleurit le populisme.

Pendant plusieurs siècles, l’Etat-nation souverain a été la recette évidente et incontestée pour organiser la vie en société. Dans un espace limité par une frontière, l’Etat-nation souverain était parfaitement outillé pour rencontrer tous les besoins de ses administrés. Quant aux difficultés qui surgissaient entre voisins, elles étaient réglées à l’amiable, ou par un mariage négocié entre les deux maisons régnantes et, dans les cas les plus graves, par une guerre, nécessairement locale, qui permettait au vainqueur d’imposer sa volonté au vaincu.

SDN et Onu

La première entorse à cette procédure universelle survint après les guerres napoléoniennes. Pour remettre de l’ordre en Europe, il fallut en effet réunir tous les pays concernés en Congrès, à Vienne, en 1814-1815. L’ordre rétabli en Europe par Metternich et Talleyrand ne dura qu’un siècle, d’ailleurs perturbé par les révolutions populaires de 1830 et 1848. En 1914, notre continent était à nouveau à feu et à sang, et ce nouveau conflit européen dégénéra en guerre mondiale. La paix revenue en 1918, la nécessité d’une organisation au niveau mondial s’imposa.

La guerre avait été mondiale, la paix devait l’être aussi. Ce fut la naissance de la Société des Nations (SDN). Malheureusement, les grands pays cramponnés à leur souveraineté exigèrent de conserver le droit de bloquer les interventions de la SDN qui ne leur convenaient pas. Dès sa naissance, la SDN était donc impuissante face aux nouveaux problèmes multilatéraux du monde contemporain. On connaît la suite : ce fut alors la Seconde Guerre mondiale.

En 1945, on retrouva les mêmes problèmes. Le constat était identique, il fallait un gendarme global. Et la solution fut la même. La Société des Nations, défaillante, fut remplacée par l’Organisation des Nations Unies. Une nouvelle fois, les grands pays exigèrent de conserver le droit de bloquer les décisions de l’Onu qu’ils désapprouvaient et le monde retomba dans l’ornière du passé.

Depuis 70 ans, nous vivons dans le même cadre institutionnel international. Mais le monde a entièrement changé et il n’est plus personne pour contester que ce cadre est aujourd’hui largement dépassé. Ni les grandes organisations universelles ni les Etats individuels ne sont plus adaptés pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Rares sont encore les questions qui peuvent trouver une solution au niveau des pays. L’économie numérique, la gestion des migrations de population, la fiscalité des multinationales, le changement climatique, le monde de l’éducation, les chaînes de valeur globales, le commerce mondial, les transports : toutes ces questions ne peuvent plus trouver leur solution seulement au niveau de l’Etat-nation individuel. Bien plus, le conservatisme des gouvernements empêche les solutions.

Immobilisme

L’absolue souveraineté des Etats entraîne la règle du consensus dans les relations internationales et donc l’immobilisme. Dans ce contexte, la Belgique fait plutôt office de précurseur dans la mesure où, pour des raisons qui lui sont propres et qui ne résultent pas d’une quelconque clairvoyance, elle a effectivement vidé une large part des compétences de l’Etat fédéral en les transférant au niveau européen ou au niveau régional/communautaire. Cela aurait été beaucoup plus efficace si la répartition des compétences entre niveaux de pouvoir avait été rigoureuse, excluant les compétences partagées.

Le projet européen a été très longtemps motivé par ce défi : retrouver au niveau européen l’efficacité des politiques que les Etats-nation, enfermés dans leurs frontières trop étroites, avaient perdu. C’est ce qui a justifié les grands projets comme l’Union économique et monétaire, Schengen, la politique spatiale, etc. Les nationalismes divers ont empêché ces projets d’aller jusqu’au bout de leurs conséquences : il n’y a toujours pas de politique budgétaire commune, pas de politique d’immigration commune, Airbus et l’Agence spatiale européenne sont ralentis par les partages de pouvoirs entre gouvernements et par le "juste retour". Au lieu de garder son élan vers la synthèse, l’Europe s’est donc transformée en un millefeuille des politiques nationales.

Retrouver l’efficacité

Les choses se compliquent du fait que les peuples se reconnaissent plutôt dans leur pays d’origine que dans un ensemble plus large. Ils sont d’abord français, allemand, britannique, etc. Il suffit de voir les nationalismes s’exprimer lors des coupes de football pour se rendre compte que l’Etat-nation est menacé sur le plan de son efficacité mais garde tout son poids dans l’esprit de ses peuples.

Nous avons donc à régler une incohérence fondamentale : la dévolution des compétences vers des ensembles plus grands (ou plus locaux), rendue nécessaire pour retrouver l’efficacité des politiques, devrait s’accompagner d’une légitimité populaire et d’un contrôle au même niveau. On en est loin. Au contraire, les gouvernements ont pris l’habitude de reporter sur "Bruxelles" la responsabilité de leurs propres échecs. Depuis longtemps, l’élan des pères fondateurs nourri par l’horreur des guerres s’est émoussé devant l’immobilisme des nationalismes.

Dans notre monde actuel, sophistiqué et globalisé, les recettes d’autrefois sont inopérantes, parce que les Etats et les relations entre eux sont restés inchangés depuis 1945, alors que le monde changeait radicalement autour d’eux. Pour faire face à ce problème politique nouveau, les Etats devraient reconnaître les limites à leur souveraineté absolue. Soumettre une autorité supérieure au niveau régional ou au niveau global au consensus des Etats est une erreur historique. L’évolution du continent européen le montre tous les jours.

Ceci constitue une vaste boîte de Pandore institutionnelle, à tous les niveaux : Etats, peuples, continents ou global. Mais les gouvernements ne peuvent plus l’ignorer. La chute de la confiance dans les institutions entraîne le populisme qui fleurit partout. Elle est le résultat de l’inefficacité des politiques suivies jusqu’ici en rangs dispersés. Espérons qu’il ne faudra pas d’autres catastrophes pour que les choses évoluent.