Dans l’attribution des moyens, les compagnies théâtrales sont délaissées au profit des théâtres. Les nouveaux dossiers doivent être introduits pour le lundi16 janvier. L’occasion d’exiger un rééquilibrage.

Les compagnies sont le moteur de la création théâtrale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont les compagnies qui, aujourd’hui, sont les ambassadrices de nos artistes à l’étranger et en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’été dernier à Avignon, "Das Fräulein", Anne-Cécile Vandalem et le Raoul collectif ont rencontré un succès retentissant. Si le soutien des théâtres partenaires a été déterminant dans leur reconnaissance institutionnelle, la dynamique et l’autonomie artistique que seule une compagnie peut offrir sont à l’origine de leur réussite. L’institution est nécessaire et doit être au service de l’artiste mais l’artiste, c’est la compagnie.

Après deux ans de concertation, de débats et de prises de position publiques, la ministre de la Culture et son cabinet sont aujourd’hui à la veille de choix cruciaux dont l’impact sur tout le secteur sera décisif pour les années à venir. Ce lundi 16 janvier, tous les opérateurs de notre Fédération (compagnies et théâtres) auront à remettre leur demande de subvention pour la période 2018-2022. Aujourd’hui, les institutions reçoivent 89 % des subventions de l’enveloppe théâtre. Les compagnies, 11%. A contrario, la part d’emploi artistique dans les théâtres est descendue à un plancher inadmissible de 27 % en moyenne alors qu’elle dépasse largement les 60 % à l’intérieur des compagnies.

La rémunération juste des acteurs, des auteurs, des metteurs en scène, des créateurs de lumières, des créateurs sonores, des scénographes, des créateurs de costumes, des artistes techniciens, de tous ces artistes à la tâche chaque soir dans tous les théâtres et les lieux de culture de Bruxelles et de Wallonie passe par un financement plus juste des compagnies qui portent les projets artistiques et engagent directement ces travailleurs. Chaque euro investi dans une compagnie produit beaucoup plus d’emploi artistique qu’un euro investi dans un théâtre. Les compagnies ont structurellement très peu de frais fixes et consacrent mécaniquement la grande majorité de leur subvention à l’emploi intermittent et à la création.

Les institutions sont nos partenaires, nous travaillons avec elles tous les jours et nous espérons des théâtres efficaces avec lesquels nous pourrons collaborer et établir des relations équilibrées. Notre intention n’est pas de nous opposer à elles. Nous ne cherchons pas la division, au contraire. Néanmoins, une éventuelle augmentation de moyens orientée prioritairement vers les théâtres, qui négligerait l’importance d’un équilibre entre institutions et compagnies, aurait des conséquences terriblement négatives sur l’emploi des artistes intermittents et sur la nécessaire indépendance des compagnies.

Pour que le dynamisme artistique de notre Fédération ne s’éteigne pas, un rééquilibrage des moyens alloués à chacun est absolument nécessaire. C’est la seule et unique mesure indispensable et urgente.

---> 75 compagnies professionnelles sont membres actifs de la CCTA.