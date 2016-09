Le populisme guidant le peuple ?

Opinions

Chemins de traverse.

Pour comprendre l’ascension de Donald Trump, on se focalise sur le populisme. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce l’incarnation de la démocratie ? Ou une colère aveugle ?

Faut-il pardonner à la catastrophe qui brûle une forêt ou inonde nos récoltes ? En posant la question, Boris Cyrulnik précise d’emblée que la haine est fatalement inappropriée envers un phénomène de la nature, qu’il faut juste s’en méfier, s’en préserver, mais d’abord le comprendre. Donald Trump est un accident politique qui deviendra une catastrophe s’il est élu Président. Pour comprendre son ascension, on se focalise beaucoup sur le populisme. Attardons-nous sur ce mot.

S’il recouvre l’expression la plus large du peuple, il est alors - hélas diront certains - l’incarnation de la démocratie. Laquelle, garante des libertés et de l’Etat de droit, autorise aussi l’expression de son contraire, pour autant qu’il y ait le contrepoids d’une Constitution protectrice. Reste que c’est une trop bonne fille qui ne rejette personne et laisse ses prédateurs abuser d’elle, voire la violer, ou pire encore tenter de la tuer. Peut-on alors asséner qu’une majorité des gens se trompent gravement ? C’est tentant, mais au nom de quelle supériorité morale ou intellectuelle ? Faut-il mépriser les peu instruits, les non-diplômés qui votent Trump, donc "mal" ? Dans un entretien avec Pierre Nora, et reparu en livret après son récent décès, Alain Decaux refuse cette ségrégation sociale : " J’ai toujours été frappé, lorsque j’étais invité à des débats dans des usines par exemple, par la qualité du public et l’intérêt des questions posées. Cela ne vole pas bas du tout, et ceci chez les gens les plus simples. " Alors pourquoi cette sorte de crispation collective alors que les problèmes à régler n’ont jamais été si vastes, complexes et cruciaux ?

Peut-être parce qu’ils le sont, justement ! Et que nous surestimons la capacité du pouvoir à exercer le… pouvoir, à peser sur les événements et les structures économiques. Les ouvriers du Hainaut en font l’amère expérience : le pouvoir économique et son arrogance triomphante, quoique souvent aveugle, pèse davantage que les gouvernements. Tout comme le poids de l’Histoire des pays de l’Union européenne qui entrave à présent sa crédibilité dans le désenchantement. Régis Debray parle du " dernier mythe idéaliste des survivants de la guerre de 1939-1945 " .

Le populisme, on le retrouve dans le film de Claude Berri tiré du diptyque de Pagnol : "L’eau des collines". Un village meurt de sécheresse. Le Conseil municipal invite un géologue de la ville à donner son avis. Il s’enfonce alors dans des méandres hydrauliques que nul ne saisit et rapidement tous ont les nerfs à vif. Ils veulent que le technicien soit un sorcier faisant rejaillir l’eau, et basta ! Quand il conclut qu’il faut être raisonnable et se contenter d’un rationnement par camion-citerne, voire carrément - sacrilège ! - quitter le village, c’est l’émeute : il doit fuir. Déboule alors un berger vociférant : " Mon eau, mon eau ! " Le maire lui dit que venu à temps, il aurait pu entendre les explications… dont il n’a cure. En panique, brandissant son bordereau, il hurle : " J’ai payé pour mon eau, je veux mon eau ! " Il lève son bâton, tente de frapper le maire qui veut le calmer, mais le coup pulvérise le buste de Marianne. Symboliquement, c’est la République qu’il assassine. C’est peut-être cela le populisme : une colère aveugle face à des frustrations aggravées par un déficit démocratique.

Axel Kahn, généticien, médecin, et randonneur a visité la France "réelle" lors de rudes traversées, et écouté des milliers de gens afin d’identifier les racines d’un malaise qu’il perçoit dans " le sentiment de dépossession ressenti par des gens qui pensent avoir perdu la maîtrise de leur avenir, en assimilant les incessants changements à la manifestation d’une insupportable dégradation d’un passé certes phantasmé mais qui les bloque et rend amers. Il faut pouvoir comprendre les ressorts de ce mal-être, et proposer avec talent un avenir désirable, accueillant pour leurs enfants, dans la construction duquel ils auraient envie de s’engager" (2).

Croire encore en l’avenir ? Le rendez-vous français est pour 2017. L’échéance U.S. est proche. Puissent les Américains rejeter le choix qui aggraverait tout !

(2) Pensées en chemin, Livre de poche 33698.