Comme le dit le dictionnaire Larousse, ce qui est insolite diffère de l’habitude et surprend. Mais ce n’est pas parce qu’un sujet est "insolite" qu’il ne vaut pas un débat d’idées. Au cours de l’année écoulée, nous avons donc également considéré des questions à la limite des radars de l’information quotidienne. Qui pourra dire que la curiosité est un vilain défaut ? Rétrospective.





Crise de foi vu l’excès de pastafarisme





Revendiquant sa foi en l’existence d’un "Monstre en forme de spaghetti géant et volant" qui aurait engendré l’univers après avoir trop bu de bière -ce qui expliquerait que le monde soit quelque peu bâclé aux entournures- un habitant de Durbuy a tenté d’obtenir le droit de figurer sur sa carte d’identité la tête couverte d’une passoire, comme le demande son culte, le Pastafarisme. En vain.

Dans une opinion du 8 mai 2016, le philosophe François De Smet a rebondi sur l’histoire, pas si absurde que ça. "Le caractère plastique de l’esprit humain permet à presque n’importe quelle foi de survivre grâce à l’impossibilité de prouver l’inexistence de son objet. Fût-ce un ‘Monstre en forme de spaghetti géant et volant’ (...) L’argument du Spaghetti est donc une invitation aimable aux croyants à interroger le réalisme du contenu de leur foi : si on relatait aux informations l’histoire de gens transformés en statues de sel, d’un buisson ardent, d’un homme qui marche sur l’eau ou qui ressuscite, comme si cela était arrivé hier, personne n’y croirait une minute, en ce compris les fidèles actuels des grandes religions monothéistes. (..) Là où les promoteurs (de l’histoire du Spaghetti géant) pourraient avoir davantage raison qu’ils ne le pensent, c’est qu’il n’est pas impossible que toute religion se soit réellement créée d’une manière similaire. C’est-à-dire comme un canular, mais un canular pris au sérieux : en créant une image, un nom, une figure à laquelle accrocher des idées formant la synthèse de leur temps, et puis en s’y mettant à y croire."

"Pas d’accord avec François De Smet. La religion n’est pas un canular !", répliquait le 10 mai l’abbé Eric De Beukelaer. "Le moteur humain premier de la religion n’est ni la recherche d’un Créateur ni la croyance en une vie après la mort. C’est la quête de sens : la vie a-t-elle un sens, ou est-elle pur non-sens enrobé de mythes ?"

Prêt pour l’humusation, nouvelle pratique funéraire ?





Trop polluantes, l’inhumation et l’incinération ? Que diriez-vous de composter votre corps. Une idée écologique pour traiter la mort. Problème, elle n’est pas légale.

OUI - Francis Busigny, ingénieur conseil en eautar*cie, composteur et initiateur de la Fondation "Métamorphose pour mourir... puis donner la vie":

"La crémation et l’inhumation polluent gravement l’air et le sol. L’humusation est un processus basé sur le compostage et la permaculture. En un an, la dépouille du défunt s’assimile et se fond à la terre. Ce substrat va refertiliser les sols et être utilisé pour planter un arbre du souvenir. Cette troisième voie marque notre volonté de rester écologique après notre passage sur terre."

NON - Thomas Degueldre, service Décès et sépultures de la Ville de Namur:

"Sur le formulaire de l’administration de la Ville de Namur permettant de stipuler ses dernières volontés, les gens ont seulement le choix entre deux pratiques funéraires : l’inhumation et la crémation. Peut-être qu’un jour s’y ajoutera l’humusation, mais, pour le moment, je n’ai pas eu vent d’une volonté politique en ce sens. Sans compter que cela demanderait du temps pour passer du projet à sa réalisation."

Maman de deux enfants atypiques: "Pourquoi je suis partie"





La vie de Sandrine V. n’est pas un long fleuve tranquille. Elle a deux enfants atypiques. Un (13 ans) ayant un TDAH (trouble de l’attention avec hyperactivité) et le second (7 ans) qui est HPI (à haut potentiel intellectuel). A la fin du mois de mai, Sandrine a craqué: "Cela fait trois jours. J’ai bouclé ma valise et claqué la porte. Quelle vilaine mère je fais, quelle horrible personne je suis devenue pour partir et abandonner mes trois hommes de la sorte ! Mais je n’ai pas envie de rentrer chez moi. J’ai tellement peur de ce qui m’attend…"

Elle a cependant fini par retrouver le chemin de son foyer. "Je n’avais pas le choix, je travaille chez moi (assistante maternelle). J’aurais tant aimé prendre une petite semaine pour me requinquer. Pas simple de retourner dans l’arène après trois jours de calme, en étant toujours aussi abîmée. Une chose est sûre : je le referai. J’ai même conseillé vivement à mon conjoint de le faire aussi et de ne pas attendre de craquer. Nous devons nous préserver en tant que parents, ce n’est pas en étant à bout qu’on y arrivera, ni lui, ni moi."

Son histoire a ému beaucoup d’internautes, qui se sont souvent montrés bienveillants. "Toute cette gentillesse n’a eu de cesse de me faire pleurer et je me suis rendue compte que j’étais loin d’être la seule à souffrir de ma situation de parent."

William Shakespeare a-t-il vraiment existé ?





2016 a marqué le 400e anniversaire de la mort de l’auteur. L’occasion d’évoquer les théories sur son identité. Alors William Shakespeare était-il bien l’homme de Stratford ?

OUI - Guido Latré, professeur de littérature et culture anglaises à l’université de Louvain-La-Neuve:

"Si l’analyse des textes de Shakespeare révèle un auteur unique, doué de génie, cultivé et fin observateur de ses contemporains, il me semble que la théorie de l’homme de Stratford est la plus évidente : le dramaturge de langue anglaise disparu il y a 400 ans était bien un petit provincial, fils de gantier et autodidacte, qui a inondé le monde de ses textes sans livrer le moindre indice sur ses convictions."

NON - Lamberto Tassinari, philosophe canadien, auteur de "John Florio, alias Shakespeare":

"Derrière le nom William Shakespeare se cache en réalité John Florio, fils d’un exilé italien d’origine juive, linguiste, polyglotte, lexicographe, traducteur et grand diffuseur des cultures européennes en Angleterre. Il utilisa un pseudonyme anglais pour ses œuvres théâtrales car l’homme responsable d’un tel enrichissement du vocabulaire, du style et des idées ne pouvait pas porter un nom étranger."

Un prix unique de la vie pour moins d’injustice





La vie se marchande sans cesse : trafic d’êtres humains, compensations en cas de décès, rançons… Contrairement à l’adage, la vie a donc un prix, explique l’économiste François-Xavier Albouy : "Il y a un interdit moral à propos du prix de la vie humaine parce que cela remet en cause la dignité mais en pratique, on constate plusieurs phénomènes. Il y a une infinité de prix de la vie et les marchés, de manière implicite ou explicite, fixent ces prix. Il y a aussi des inégalités très violentes au niveau mondial : dans les pays où il fait bon vivre, la vie peut être estimée à un million de dollars voire plus mais dans d’autres pays, la vie n’est malheureusement pas évaluée ou à des sommes ridicules."

Partant de ce constat, François-Xavier Albouy suggère d’instaurer un prix unique et universel de la vie. Selon lui, ce serait une révolution bénéfique à tous points de vue. Mais concrètement, est-ce réalisable ? L’économiste revient sur quelques pistes qu’il a esquissées dans son essai "Le Prix d’un homme" : "Ce prix minimum n’empêcherait pas les Etats de considérer que leurs citoyens valent plus ou tout un chacun de souscrire à des assurances vies. Sur ce socle minimum pourraient se bâtir des solutions de protection sociale. Ce système serait beaucoup moins inflationniste et plus réaliste que le revenu minimum universel. Je considère aussi que le marché répond bien à ce type de contraintes, comme on a pu le remarquer avec les taxes carbone."

Au final, en instaurant un prix unique de la vie, les Etats et les entreprises se soucieraient davantage de préserver la vie humaine : "Si le prix minimum est une norme internationale, elle s’impose aux Etats et aux entreprises. Tous les contrats devront en tenir compte. En pratique, cela signifie qu’il faut consacrer une somme pour la protection sociale à l’échelle globale. Comparés aux coûts de la sécurité sociale en Belgique par exemple, les montants qu’il faut consentir pour résoudre trois quarts des problèmes de santé des populations sont bien plus faibles que ce que l’on imagine. L’hypothèse du prix unique est donc réaliste."

