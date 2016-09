Les robots vont-ils vraiment nous remplacer?

Opinions

Une opinion de Robby Vanuxem, managing director chez Hays Belgique









L’importance des relations humaines et de l’intuition, que rien ne peut remplacer, échappe souvent aux leaders d’opinion qui prédisent l’extinction des travailleurs humains. Il est vrai que les machines peuvent déjà accomplir de nombreuses tâches et que grâce aux évolutions technologiques rapides, elles pourront en exécuter toujours plus. Mais bien que les robots nous aient déjà déchargés des tâches répétitives et des analyses de données simples, ils ne sont pas près de nous évincer entièrement. Pourquoi ? Parce qu’ils sont incapables de faire preuve d’empathie, de réfléchir ou de donner des explications lorsqu’un problème survient.

Plusieurs secteurs seront touchés. Le travail administratif routinier, entre autres, est indéniablement menacé et une part considérable des emplois dans le secteur du transport et de la logistique sera automatisée. Cependant, le secteur sans cesse croissant des soins de santé, les professions exigeant une intelligence sociale et créative, l’enseignement et les fonctions techniques et scientifiques souffriront très peu, voire pas du tout, de cette évolution. Nous observons en moyenne tous les cent ans d’importantes révolutions technologiques qui alimentent les craintes relatives à la sécurité de l’emploi. La propagation massive des ordinateurs dans les années 90 avait mené à une inquiétude similaire. Une fois que la machine à écrire eut complètement disparu du paysage, nous avons pu constater que tous ceux qui étaient prêts à se recycler et à apprendre de nouvelles techniques parvenaient à trouver un autre métier. Cette constatation démontre que l’emploi suit une logique darwinienne et s’adapte à l’évolution. Ainsi, à une époque, Hays engageait des gens pour plier le courrier. L’automatisation a permis de libérer du temps pour des tâches plus utiles et ces employés ont pu se consacrer à l’amélioration des services.

L’économie aura tout autant besoin, voire plus, des êtres humains que des robots. Et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les gens ne peuvent pas être copiés. Avec l’apparition de machines intelligentes, les êtres humains et leurs compétences uniques constituent une ressource encore plus précieuse. Il ne faut pas oublier qu’indépendamment de la branche ou du secteur, les hommes figurent toujours au sommet de la chaîne. Les entreprises vendent des services et des produits et c’est de cette manière qu’une entreprise peut faire la différence face à ses concurrents. Mais un robot ne possède pas la finesse d’esprit nécessaire pour mener à bien la vente d’un produit ou d’un service. Il est impossible de construire une relation avec des robots. Ils ne peuvent pas motiver votre personnel, faire preuve de bonne volonté et vous rendre la pareille. Autant de qualités qui permettent à une entreprise de faire la différence. Ces relations et ces interactions personnelles sont justement la raison qui pousse les collaborateurs à faire un effort pour un client ou un collègue. Pour l’instant, les robots sont incapables d’imiter les relations humaines. La technologie peut être copiée par vos concurrents, mais pas votre personnel.

Voilà pourquoi nous ne considérons pas les robots comme une menace, mais comme un outil qui fait gagner du temps, qui améliore les capacités et la productivité et qui permet aux entreprises de se reconcentrer sur l’aspect humain.

Deuxième raison importante : l’innovation ne peut pas être programmée. La lutte en matière d’innovation n’a jamais été aussi acharnée qu’aujourd’hui dans le monde ultracompétitif des entreprises. Pour être vraiment innovante, une entreprise se doit d’atteindre un certain niveau de collaboration et de créativité. L’échange d’idées est essentiel à cet égard. Cet échange a souvent lieu par hasard dans les couloirs, à la machine à café, pendant un drink ou une réunion où votre présence n’était à la base pas requise. Ce sont ces fantastiques moments improvisés qui permettent à une entreprise de se distinguer de ses concurrents. Il est impossible de programmer de tels processus.

Les robots ignorent ensuite ce qu’est l’intuition. Bien que la technologie soit conçue pour mettre en œuvre des stratégies, mieux vaut laisser des êtres humains gérer la planification. L’intuition ne peut en effet pas être codée. Or, elle est souvent indispensable dans les entreprises, en particulier pour déléguer des tâches au sein d’une équipe ou pour préparer votre société à affronter l’avenir avec un recrutement et des formations adaptés.

Autre raison : les robots ne sont pas flexibles. Le constructeur automobile Mercedes a récemment réengagé du personnel pour… remplacer des robots. Le problème ? Leur manque de flexibilité. Les robots pouvaient certes accomplir des tâches répétitives, mais construire des véhicules personnalisés présentant à chaque fois des options différentes dépassait leurs compétences. Mercedes a donc renforcé ses effectifs humains pour les tâches plus variées. Ces collaborateurs sont assistés par de plus petits robots qui se chargent du travail lourd et répétitif. Mercedes est la preuve qu’à l’avenir, humains et robots continueront à travailler ensemble.

Enfin, la formation et le recyclage sont essentiels pour la sécurité de l’emploi. Les avancées technologiques creuseront toujours plus le fossé entre les personnes qualifiées et celles qui ne le sont pas. Voilà pourquoi il est primordial de faire preuve de flexibilité et d’évoluer avec la technologie. Nous ne sommes toutefois pas tous aussi prompts à nous familiariser avec les changements numériques. Les autorités doivent donc veiller à ce que personne ne soit laissé sur le carreau et prévoir des formations qui répondent aux évolutions technologiques. Il n’y a que de cette manière que les gens pourront continuer à développer les compétences dont le marché du travail a besoin à cet instant précis.

Les robots représentent une menace pour certaines fonctions qui existent actuellement et ils auront un impact certain. Mais ils nous obligent aussi à nous adapter. Autrement dit, une chose est sûre : l’emploi changera. Les robots compléteront également le travail accompli par les humains, ce qui le simplifiera et le rendra plus efficace.

Selon moi, les robots sont aussi avant tout une opportunité de nous sentir à nouveau un peu plus humains.