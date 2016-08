Les Trumpettes de la mort

Opinions





Le moment est venu de passer en boucle sur toutes les chaînes de télé américaines le film culte de Stanley Kubrick : "Doctor Strangelove" (Docteur Folamour), sorti en 1964, et qui reste d’une cruelle actualité. Le scénario oscille entre satire et dénonciation d’un système générateur de situations réelles. L’histoire se passe durant la guerre froide. Un général de l’armée U.S., frappé de folie, envoie les B-52 et leur arsenal atomique anéantir l’URSS. Comment éviter la guerre nucléaire ? La fin est connue. Un des bombardiers, dont les pilotes ne font que suivre les ordres bien déterminés par des procédures d’attaques, réussit à franchir les frontières aériennes et largue une bombe sur Moscou. Le film se termine par une floraison de champignons et la chanson : "Well meet again", "On se retrouvera", celle qu’écoutaient les pilotes de la RAF durant la bataille d’Angleterre. Traduisez : "On se retrouvera… au Paradis."

La menace nucléaire hante le monde depuis Hiroshima. Rappelons-nous le roman "Le Cinquième Cavalier", succès mondial de Lapierre et Collins, les auteurs imaginant New York choisi comme cible par Kadhafi, qui a réussi à introduire à Manhattan une tête nucléaire. Mais la réalité a depuis dépassé la fiction. La chute du Mur de Berlin a eu aussi pour conséquence le dérèglement de la surveillance des stocks nucléaires de l’ancien empire déchu. Il semblerait que certaines têtes aient… disparu. Les retrouvera-t-on sur un marché clandestin ?

En cette époque de menace terroriste, le danger a atteint une forme de paroxysme. Imaginez l’Etat islamique se procurant un de ces mortels joujoux, sponsorisé par quelques pétrodollars ? Et oui, cela s’achète. C’est ainsi que la Corée du Nord, dans les années 90, aurait acquis "la bombe" : les services secrets américains auraient détecté un versement de 3 millions de dollars au chef d’Etat-major de l’armée pakistanaise, et quelques diamants au lieutenant-général Zulfiqar. Il est donc primordial d’insister sur l’importance du message distillé par le film "Docteur Folamour". Parce qu’il n’y a pas que les terroristes qui n’hésiteront pas un instant à utiliser l’arme atomique : un Etat pourrait en faire autant, sous les ordres d’un tyran, d’un illuminé, d’un extrémiste…

Aujourd’hui, neuf pays sont recensés comme possesseur de l’arme nucléaire, des dizaines de fois plus puissantes que celles utilisées au Japon en 1945. Inde, Pakistan, sans doute Israël, Corée du Nord… De quoi trembler connaissant les caractéristiques politiques de ces Etats. La Chine, dont l’ambition hégémonique ne fait aucun doute. La Russie avec à sa tête un Tsar poutinien qui conchie l’Occident et ouvre les bras à la Turquie qui en fait de même. Et puis il y a les Etats-Unis.

" Imaginez-le dans le Bureau ovale en temps de crise. Un homme qu’on peut tourmenter avec un tweet ne peut se voir confier les armes nucléaires ", a clamé Madame Clinton en visant son contradicteur, Donald Trump. Elle n’est pas la seule : cinquante républicains ayant exercé d’importantes fonctions dans l’appareil américain de sécurité nationale ont dénoncé dans une lettre cinglante l’ignorance et l’incompétence de Donald Trump qui serait, selon eux, " le président le plus dangereux de l’histoire américaine ". Les signataires ont travaillé à la Maison-Blanche, au département d’Etat ou au département de la Défense pour des présidents républicains, de Richard Nixon à George W. Bush. " Aucun de nous ne votera pour Donald Trump ", le déclarant non qualifié pour le poste de commandant en chef, à la fois en raison de son manque de compétences et pour l’instabilité de son caractère.

Il est vrai qu’imaginer cet histrion, qui ferait rire si ses sorties n’étaient pas des attaques aussi méchantes que racistes, devant le bouton rouge de commande du protocole d’attaque nucléaire, a de quoi faire frémir l’humanité entière. Mais, bon ! Les sondages le font reculer et ce sera sans doute Hillary qui l’emportera. On la voit mal donner l’ordre d’anéantir la Syrie, la Russie, la Turquie, l’Iran, la Patagonie (chercher l’erreur)… Trop Wasp. En attendant, ses accointances avec le lobby pétrolier, et ce n’est qu’un exemple, rappelle tristement la décision de bébé Bush d’attaquer l’Irak, poussé par les mêmes lobbies, sous les prétextes les plus fallacieux. Une bombe aussi, mais à retardement.

Enfin bon ! L’approche des élections américaines coïncide avec la cueillette des champignons. Et tant qu’à passer à table, espérons que, résignés, on nous servira dans l’assiette planétaire une poêlée de Clinton-girolles plutôt que de trumpettes de la mort.