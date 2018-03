"Extrémistes", "binaires", "ambassadeurs de l’industrie" Jocelyne Porcher, Paul Ariès et Frédéric Denhez, auteurs de la tribune parue dans Libération le 18 mars, ne manquent pas de qualificatifs pour casser celles et ceux qui ont choisi de mettre en adéquation leur quotidien avec la considération qu’ils portent aux animaux. Dans cette tribune pleine de préjugés et de raisonnements fallacieux, une imaginaire «stratégie végane» est opposée à celle de la lutte contre l’élevage intensif. Quelle perte d’énergie que d’opposer les individus les uns aux autres alors même que nous partageons initialement tous le même constat. Enfermement, cages, mutilations, violence des abattoirs… nous ne cessons de pointer du doigt un système fou, ultra-majoritaire dans notre pays puisque 80% des animaux en subissent quotidiennement les tragiques conséquences.

Meilleur pour les animaux

On aimerait faire comme si de rien n’était, ignorer les images cauchemardesques filmées récemment dans les abattoirs en France et continuer à manger de la viande sans se poser de question, comme avant. Les auteurs de cette tribune dénigrent celles et ceux qui montrent cette réalité perturbante, tout en s’épargnant une réflexion sur la violence de la mise à mort des animaux. En refusant de consommer des produits issus de l’exploitation animale, les personnes véganes font un choix cohérent, celui de ne pas tuer ni maltraiter sans nécessité.

Il est factuellement vrai que l’élevage et la pêche tuent, et qu’ils infligent des souffrances considérables aux animaux. En effet, broyage des poussins, castration à vif des porcelets, écornage des veaux, coupe des becs des poules, gazage des cochons, électrocution, abattage sans étourdissement ou perforation des crânes, ces pratiques et bien d’autres sont courantes autant en élevage conventionnel qu’en bio ou en local.

Il est factuellement vrai que nous n’avons pas besoin de consommer de produits animaux pour vivre en bonne santé (1). Se passer de viande ne nous ferme pas non plus la perspective d’une vie épanouissante, ni même de profiter des plaisirs de la table dès lors que la curiosité titille nos papilles.

Arrêter d’exploiter et tuer les animaux ne signifie pas rompre tout lien avec eux, au contraire. Insinuer qu’il est important de tuer des animaux pour que nos enfants tissent un lien avec eux à travers une tranche de jambon ou un steak haché est totalement absurde et grotesque. Nous avons besoin de repenser notre rapport aux animaux et il ne tient qu’à nous de nous y atteler.

Meilleur pour la planète

Nous le savons tous désormais, l’élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effets de serre, de 80% de la déforestation en Amazonie, de la prolifération des algues vertes, sans compter la pollution des sols et des eaux ou le gaspillage alimentaire induits par les productions animales. Un bon moyen de lutter contre le réchauffement climatique et de préserver la biodiversité est donc d’arrêter de consommer des animaux. L’argument selon lequel la fin de l’exploitation animale mènerait à un drame paysager est risible: paysages et prairies peuvent être maintenus sans que nous ne soyons contraints de manger les animaux qui y vivent.

Il faut faire preuve d’un manque considérable d’imagination pour ne pas parvenir à concevoir d’autres relations avec les animaux d’élevage que celles qui consistent à les faire se reproduire sans fin pour les égorger dans le vacarme et la puanteur des abattoirs. Il ne tient qu’à nous d’arrêter de les exploiter et de leur offrir une vie paisible, et l’existence intéressante, intelligente et digne qu’ils méritent.

Meilleur pour les humains

L’agriculture, qui détient enfermés la majorité des poulets, qui gave des canards à tour de bras, qui mutile des cochons, qui confine des poules en cages, qui saigne les animaux et les débite en petits morceaux, ne peut être une agriculture respectueuse ni des animaux, ni des humains. L’extrême pénibilité du travail dans les élevages et les abattoirs est établie; le taux de suicide est près de 20% plus élevé chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Notre système ne tient que sous perfusion de subventions publiques. Il est désormais urgent de penser à la transition de l’agriculture et d’accompagner à la reconversion les éleveurs au lieu de vouloir maintenir hors de l’eau un système à bout de souffle. Par ailleurs, près de 800 millions d’humains souffrent de malnutrition, tandis que les deux tiers des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l’élevage ou à la production d’aliments pour le bétail. Des paysans sont par exemple expropriés de leurs terres, notamment en Amérique du Sud, au profit de producteurs de soja destiné aux vaches, aux cochons et aux poulets d’élevages français.

Les famines sont d’origine multifactorielles et les personnes véganes ne prétendent pas résoudre tous les problèmes géopolitiques. Cependant, selon l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), si les pays riches et émergents divisaient par deux leur consommation de viande, la ration calorique des habitants des pays en développement pourrait augmenter et au moins 2,2 millions d’enfants pourraient échapper à la malnutrition chronique.

S’opposer au véganisme ne va pas nous sauver

Refuser d’exploiter les animaux n’est ni dangereux, ni sectaire et n’empêche pas d’en finir prioritairement avec les pires formes d’exploitation animale pour le bien de tous. Il serait grand temps d’arrêter de gaspiller nos forces à nous opposer les uns aux autres.

Nous n’avons pas pour but de contester que les consommateurs qui choisissent certains labels causent moins de tort aux animaux que les autres, mais il est utopique d’imaginer qu’on puisse un jour arriver à offrir une vie décente et une mort sans souffrance aux animaux tués pour l’alimentation humaine. La poursuite de la consommation carnée, dans des conditions garantissant une bonne vie et une bonne mort aux animaux mangés, est une illusion. Ce mythe doit être détruit parce que cette fausse promesse permet de laisser perdurer les innombrables atrocités imputables à la viande; elle pousse à différer indéfiniment les décisions nécessaires pour y mettre un terme.

(1) Avis partagé par, entre autres, l’Académie de nutrition et de Diététique (Etats-Unis), les Diététiciens du Canada, la Direction générale de la santé du Portugal, le Service national de santé britannique, le Conseil national de la santé et de la recherche médicale (Australie), le Ministère de l’agriculture des États-Unis, la Fondation des maladies du cœur du Canada. Les références complètes de ces avis scientifiques sur: L214.com/recommandations-sante

