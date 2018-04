Une témoignage de Liv, auteure du blog "Maman Lempicka".





Heureusement que mes filles aînées n’ont pas illustré à la perfection l’adage: "fille à son papa". Sinon, je me serais retrouvée bien seule, isolée et recluse dans notre maison. Parce que pour notre petite dernière, Papa est une sorte de réincarnation de Dieu, mélangé à un sportif de haut niveau, doublé d’un intellectuel patenté, non dénué bien-sûr d’une tendresse et d’une psychologie exemplaires.





ATTENTION: Article hautement ironique. Si tu n’as pas d’humour mais de la rage stérile à revendre, tu peux passer ton chemin.

Mes deux grandes (bénies soient-elles) ont toujours été très proches de moi, très câlines, confidentes, et ce, dès leur plus jeune âge. Normal, pensais-je naïvement. Elles ont toujours eu tendance à me réclamer davantage que leur père, même si ce dernier vous affirmerait évidemment et très hypocritement le contraire. Phénomène que j’ai toujours très bien vécu, tu t’en doutes. Trop bien vécu peut-être, comme un acquis social pour lequel je n’aurais jamais eu à batailler.

Ce cadre posé, tu comprendras que je sois totalement choquée, perdue, que dis-je, naufragée, depuis que ma dernière n’a qu’un seul mot à la bouche: PAPA.

Prononcé sur tous les tons, variations et modulations possibles et imaginables: Papaaaaaaa! Papa? Pa.pa. Papapapapapapa. Papa!!!

Au lever: papa?

Une porte qui claque: papa?

Le téléphone qui sonne: papa?

A 15h38: papa?

Au milieu d’un repas: papa?

Pour rien: papa?

En me regardant: papa? (Mais non, à la fin!! Tu ne vois pas que c’est moi, là, ta mère??!)

A 19h12: papa?





Un vrai petit caneton

Bon, j’ai bien compris que je n’étais pas la priorité de cette petite ingrate. Quand je pense à quel point j’ai morflé pour accoucher, je me dis qu’elle serait bien capable de me renier à 20 ans pour un décérébré en mal de virilité.

Elle sait très bien dire Maman, cette scélérate. C’est d’ailleurs la première parole qu’elle a prononcée, mais il s’agissait d’une justice éphémère. Aujourd’hui, le peu de fois où elle articule le sésame mot, c’est sur un ton plaintif, quand elle a besoin de moi ou que je suis en train de mettre la 7ème cuillère de poudre dans le biberon. Voilà à quoi j’en suis réduite. Une pourvoyeuse de premières nécessités.

Mon mari, lui, jubile. Son trophée dans les bras, il arbore un sourire à la fois satisfait, narquois et faussement compatissant. Surtout quand elle refuse d’aller dans mon giron et se plaque contre lui, comme si j’étais la réincarnation d’une vieille sorcière dévorant les enfants.

Toutefois, je mentirais si j’omettais de te dire qu’elle tire parfois sur mon pantalon pour réclamer un câlin, et qu’il lui arrive même de pleurer à l’occasion quand je disparais de son champ de vision. Mais tu en conviendras, ces tièdes démonstrations n’ont rien à voir avec la vénération quasi névrotique qu’elle voue à son père. La preuve, dans la journée, elle s’arrête régulièrement pour regarder dévotement la photo de son géniteur, en poussant force cris de désespoir.

Pour être tout à fait honnête avec toi, je le vis mal. Oui. C'est MOI qui ai accouché, c’est MOI qui l’ai mise au monde dans la douleur, c’est MOI qui ai eu le périnée abimé pendant des mois, c’est MOI qui suis censée avoir ad vitam aeternam 9 mois d’avance comptant triple sur mon mari…non?





Ce témoignagne a initialement été publié sur le blog de Maman Lempicka