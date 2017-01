Une chronique d'Eric de Bellefroid.













A la hâte, le Président, attablé à son bureau, achève de déguster un mets raffiné de chez Burger King, un des géants de la restauration rapide. Un triple cheeseburger et trois portions de "french fries". Avec une immense Budweiser en carafe. Témoignant de son appétit, il mâche la bouche grande ouverte. Le téléphone sonne. Son gendre et haut conseiller, Jared Kushner, décroche. "No, sorry, on ne dérange pas le patron quand il mange."

Après une courte sieste de vingt minutes, Donald ouvre une des portes-fenêtres du Bureau ovale, donnant sur le grand parc de la Maison-Blanche, qu’il n’a pas encore repeinte en noir. Avec sa Winchester "long rifle", il s’amuse à tirer sur les Indiens de la petite réserve aménagée de ce côté, en même temps qu’un stand de tir, un ranch et un double parcours de golf de 36 trous.

Le téléphone sonne derechef. Jared Kushner, le haut conseiller, rembarre à nouveau l’intrus. "No, sorry, on ne dérange pas le patron quand il chasse. Surtout les Indiens." (Rires) "Oui, mais c’est ici Vladimir", insiste l’interlocuteur en roulant les "r" à sa manière. Le gendre se confond en excuses avant de tendre le téléphone rouge à son beau-père. "C’est Vladimirovitch", lui dit-il en usant du petit nom affectueux dont Donald affuble rituellement le tsar de toutes les Russies. "Il vous invite à une tea-party le week-end prochain dans sa datcha d’Irkoutsk."

"Ow, Vladimir, mon si cher ami ! Non, non, pas du tout, je me divertissais en tirant sur les Peaux-rouges de mon parc. C’est un petit jeu qui les amuse beaucoup." Les deux maîtres du monde continuent de conférer ensemble avant de se mettre d’accord. "Non, rassurez-vous, mon ami, je n’oublierai pas ma chapka. Et, bien entendu, j’amènerai également Melania et Ivanka." Bref, sa femme et sa maîtresse. Euh, enfin, sa femme et sa fille. En un mot, sa femme et sa conseillère. Lui-même n’y voit plus toujours très clair. Puis, dans son grand agenda en peau de nègre, Donald note le rendez-vous du week-end à Irkoutsk.

Comme à l’ordinaire, le super-président de l’Amérique "great again" est en tenue sport. Il porte sa chemise canadienne, un blouson de mouton retourné et, lui tenant lieu de cravate, son bolo tie du far-west. Il chausse également ses santiags, "pour botter le cul aux Hispanos" comme il dit toujours avec une pointe d’humour.

Il est bientôt temps pour lui d’aller s’entraîner une demi-heure au lasso, son sport favori. C’est à ce moment-là qu’arrivent à l’improviste Melania et Ivanka, suivis d’une flopée de mioches, qui considèrent vraiment le Bureau ovale comme leur salle de jeux. Là, ils sont tout à fait chez eux. Et Daddy est aux anges. Il a le sentiment d’écraser John F. Kennedy.

Le téléphone sonne une nouvelle fois. Ivanka, d’autorité, se rue dessus avant de céder le combiné à son Papa. "Dad, c’est Bachar. ""Ow, f… off, s’écrie-t-il. "Qu’a-t-il encore fait comme c… ? Il ne va donc jamais me lâcher les baskets, cet emm… ?" Mais, lorsqu’il eut saisi le cornet, il devient tout miel et tout sucre. "Ow, Bachar, my dear friend ! Quelle température fait-il à Damas ? Ah, vous voulez 100 000 hommes de plus ? C’est comme si c’était fait. Et je vous livre aussi quelques silos de gaz chimiques. Cadeau. Mais de rien, Bachar, et n’oubliez pas que vous êtes toujours le bienvenu à Washington."

Ainsi s’écoule une journée ordinaire à la Maison-Blanche. Et, tandis que les enfants ne cessent de piailler autour de lui, Donald dans son coin est pensif. Il songe à la Coupe du monde de soccer en Russie. "Il faut que l’Amérique en soit, confie-t-il sévèrement à son haut conseiller. Achetez-moi donc l’équipe de ce ridicule petit pays où réside l’Otan. Si ce n’est pas nous, ce seront les Chintoks. Pour les qualifications, je m’en occupe ce week-end avec Vladimirovitch." Les enfants hurlent de joie et embrassent leur gentil bon-papa.