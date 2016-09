Mère Teresa, canonisée dimanche, a vécu une nuit dans les ténèbres intérieures

Opinions

Quel est le croyant qui ne se pose jamais de question, celui qui ne connaît jamais le doute ? "La foi ne libère pas du doute, elle permet de le traverser", dit très justement Ignace Berten. Elle ne se situe pas, en effet, dans le domaine de la preuve irréfutable. Il faut donc assumer le risque de se tromper. Et cette traversée est sans cesse à reprendre. La foi du croyant évolue au rythme des événements de sa vie, de ses rencontres, de ses lectures. Mais, au bout du compte, demeure un saut, comme le disait Sören Kierkegaard : "Croire signifie se tenir sur le bord de l’abîme obscur et entendre une voix qui crie : jette-toi, je te prendrai dans mes bras !"

La foi est donc toujours et sans cesse victoire sur l’incroyance. "C’est dans les paroisses des incroyants que le dogme ne doute de rien", ironise le romancier Denis Tillinac. Ajoutons, avec Frédéric Lenoir, que les intégristes de toutes les religions se ressemblent parce qu’ils refusent le doute, cette face sombre de la foi, qui en est pourtant "l’indispensable corollaire", "proportionné à l’intensité de la foi".

La publication, en 2007, des écrits intimes de Mère Teresa, canonisée ce 4 septembre, a révélé qu’elle avait vécu une nuit spirituelle. La femme au visage rayonnant de paix et au sourire contagieux, qui consacrait de longues heures à la prière, avait vécu dans les ténèbres intérieures. Cette expérience n’est pas une absence de foi. Même si elle s’accompagne de doutes, elle est bien différente de ce doute qui souvent empêche de s’engager. C’est la nuit de l’absence, autre face de la Présence. Seule, en effet, l’absence de ceux que l’on aime nous fait souffrir. Or, tous les écrits de la sainte de Calcutta respirent un grand amour pour Dieu, mais dans la solitude et le vide intérieurs. "Si un jour, je deviens une sainte, je serai sûrement celle de ‘l’obscurité’. Je serai continuellement absente du Paradis pour éclairer la lampe de ceux qui, sur terre, sont dans l’obscurité."

Tout avait cependant commencé dans la lumière totale. En 1946, elle avait perçu clairement cet "appel dans l’appel", l’invitant à quitter la congrégation des Sœurs de Lorette pour rejoindre les pauvres dans la rue. Mais, dès le jour où elle y a répondu, elle est entrée dans ce que les mystiques appellent "la nuit de la foi". Il ne s’agit pas de la victoire du doute, mais tout au contraire de la victoire de la foi, sans appui sensible, nue, mais plus pure : "C’est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce que, en vérité, tout est obscurité pour moi."

Mère Teresa a vécu "mystiquement", dans la foi donc, quelque chose de ce que vivent des personnes qui n’ont pas la foi. "Pas un seul instant je n’ai douté de Son existence, mais je sais que certains sont dans le doute." Son journal dévoile son acceptation, sa lente compréhension des ténèbres comme un élément essentiel de sa mission. Cette "nuit obscure de la foi" était vécue comme une association à l’agonie du Christ, lui-même épousant les angoisses de l’humanité.

La religieuse a donc continué à faire le pas de la foi, à s’abandonner à Dieu et, surtout, à vivre Dieu. Or tel est bien l’essentiel : non pas ressentir Dieu de manière tangible, trop humaine, mais le vivre dans l’amour concret du prochain. Elle a, en quelque sorte, "quitté Dieu pour Dieu", préférant, aux grands sentiments spirituels et sentimentaux, la charité vraie envers le prochain. En lui, plus sûrement encore, on peut rencontrer Dieu. Elle ne percevait plus sa présence dans la prière, mais seulement dans la compassion pour les pauvres.

Si l’on peut risquer une comparaison, ce serait celle du sentiment amoureux. Il envahit la personne tout entière aux premiers temps de la rencontre, puis peut se faire plus discret, moins sensible par la suite. L’amour n’est pas mort pour autant. Sentir que l’on aime et aimer sont choses différentes. Sentir Dieu et croire en lui aussi.