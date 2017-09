Pas une seule voiture ne circule dans rues de la capitale que les véhicules motorisés monopolisent habituellement. Les seuls vrombissements perceptibles sont ceux des trams, des bus et, en sous-sol, des métros. Malgré ce jour dominical, leur fréquence reste inhabituellement élevée, transportant nombre de voyageurs heureux de pouvoir se déplacer gratuitement. En agglomération comme sur les grands axes routiers, les voitures ont laissé place aux piétons, aux cyclistes et aux amateurs de roulettes en tout genre : patins, skateboards et trottinettes battent le pavé bruxellois. Certains sont allongés sur les pelouses d’un éphémère coin champêtre. Dans un air dépourvu de gaz d’échappement, il flotte une ambiance festive. Mais pas bruyante. Les coups de klaxon absents, la ville est plongée dans un étonnant silence… que viennent perturber quelques notes de musique.

La mobilité douce en tête d’affiche

