Pourquoi fait-on de moins en moins de bébés?

Une chronique d'Armand Lequeux, chroniqueur.

Avec l’indubitable inflation qu’ont connue ces dernières années les taux de divorce et de séparations, est apparue de plus en plus clairement dans le paysage relationnel contemporain la distinction entre le couple conjugal et le couple parental. Traditionnellement, le premier naissait le jour du mariage. A l’évidence, c’est de moins en moins vrai. Le mariage, s’il a lieu, vient le plus souvent confirmer solennellement un engagement dans une vie commune déjà bien installée et dans laquelle il y a d’ailleurs parfois des enfants !

Si l’on excepte les personnes de confession musulmane, je doute fort que l’on rencontre encore souvent dans nos hôtels de ville des futurs époux qui n’ont pas préalablement vécu ensemble. On n’achète plus un chat dans un sac ! Faut-il regretter que la tradition se perde ? Les avis divergent. Personnellement, je me réjouis chaque jour d’avoir été contraint de la respecter.

Dépassons ce paradoxe pour nous demander comment repérer précisément la naissance d’un couple conjugal contemporain. Les sociologues ont mis en évidence un acte concret qui pourrait avoir une grande valeur symbolique : l’achat du premier lave-linge ! Dans le couple à petits pas d’aujourd’hui, il s’agit d’un moment important. On arrête de confier son linge à ses parents et on investit dans le premier achat commun conséquent. Un jour, peut-être, vos enfants ou vos petits-enfants vous inviteront, non pas pour prendre la crémaillère (qui sait encore à quoi ressemblait cet ustensile) mais pour brancher ensemble la lessiveuse !

Le couple parental, par contre, ne requiert aucune enquête sociologique pour découvrir son moment fondateur qui coïncide tout simplement avec la naissance du premier enfant.

Ces deux liens, le conjugal et le parental, vont se resserrer, se distendre, se renforcer ou se séparer au gré de l’évolution du couple. Lorsque les enfants quittent le foyer, il n’est pas rare que nous prenions conscience qu’avoir été des parents soudés, aimants et efficaces n’a pas suffi à nous permettre de rester des amants complices, bienveillants et heureux d’être ensemble. Le lien conjugal était déjà rompu, mais nous n’en avions pas conscience. Le taux de divorce grimpe considérablement dans cette tranche d’âge, les statistiques sont éloquentes. A propos de conscience, celle de la jeune génération semble progressivement prendre en compte le caractère apparemment antinomique des valeurs qui soutiennent ces deux formes de lien.

La relation amoureuse contemporaine se veut libre et respectueuse d’une large autonomie pour chacun des partenaires dont elle doit favoriser la réalisation de soi. Son niveau d’engagement est conditionnel et potentiellement limité dans le temps. Je t’aime pour le meilleur et pas nécessairement pour le pire. Je t’aime à mort, pas sûrement jusqu’à la mort.

La relation parentale, par contre, est irrévocable et définitive. On ne divorce pas de ses enfants. Le métier de parents implique de sacrifier une large part de sa liberté. Je ne serai plus jamais autonome, je dépendrai pour toujours du lien qui m’unit à mes enfants et il est bien possible qu’ils soient, à certains moments, un réel obstacle à mon épanouissement personnel ! Cette antinomie entre conjugalité amoureuse et parentalité laborieuse est-elle en partie responsable du faible indice conjoncturel de fécondité de notre vieille Europe ?

En 2015, il était de 1,79 enfant par femme en Belgique et de 1,37 en Italie, ce qui signifie à l’évidence un non-renouvellement générationnel. Il y a tant de facteurs qui entrent en compte (pyramide démographique, crise de l’économie et du logement, chômage des jeunes, frilosité générale face à l’engagement et pessimisme existentiel, etc.) qu’il est impossible de savoir à quel point ces chiffres sont réellement influencés par le fait que certain(e) s de nos contemporain(e) s renoncent à la parentalité pour éviter de voir leur relation amoureuse se noyer dans un couple parental, mais quelques recherches comme celle de Charlotte Debest ("Le choix d’une vie sans enfant", Presses universitaires de Rennes, 2014) vont dans ce sens.

Dans cette étude, on entend surtout les femmes justifier leur non-désir d’enfant par la crainte d’aliéner leur liberté et de limiter leurs capacités d’épanouissement personnel face à la lourde responsabilité du soin aux enfants. Ce qui nous conduit in fine à nous demander jusqu’à quand persistera l’inégalité séculaire des genres qui continue à faire peser sur les femmes l’essentiel de la charge familiale. Ce sont bien les femmes, le plus souvent, qui font tourner le lave-linge, n’est-il pas ? Mais ceci est une autre histoire.