Une opinion d'Edelhart Kempeneers, directeur médical chez Attentia













L’automne a pris ses quartiers et l’heure d’hiver est à notre porte. Malheureusement, l’heure de sommeil supplémentaire que nous offre le changement d’heure est insuffisante pour gommer les effets qu’a l’automne sur notre santé mentale.

Dans la nuit du 27 au 28 octobre, nous retarderons tous nos horloges d’une heure et nous dormirons une heure de plus. L’arrivée de l’heure d’hiver marque le réel début de la période automnale, avec ses jours plus courts et plus sombres.

Moins de mélatonine

Rien de bon, dans tout cela, pour notre santé mentale. Nombreuses sont les personnes qui souffrent de ces jours plus sombres, de problèmes de stress et de sommeil. Un manque de lumière naturelle en est la cause. Quiconque travaille dans un bureau à longueur de journée subit souvent un déficit en lumière solaire. Les trajets vers le bureau et le domicile s’effectuent en outre alors qu’il fait sombre. Le soir, nous nous immergeons à nouveau dans une lumière bleue artificielle qui a pour effet de réduire la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. Résultat : il est difficile de trouver le sommeil et le repos nocturne s’en trouve compromis.

Le passage à l’heure d’hiver semble apporter un bref soulagement puisqu’on peut dormir une heure de plus. Le fait est que toute une série d’effets positifs se manifestent immédiatement après l’entrée en vigueur du changement d’heure. Les gens sont par exemple plus attentifs au volant parce qu’ils ont dormi plus longtemps. Cet effet positif n’est toutefois que de courte durée. En effet, l’heure d’hiver est également source de problèmes de stress et de sommeil en raison de la perturbation du biorythme que provoque le décalage horaire.

Sur le lieu de travail, tout semble s’éterniser. Le lunch arrive une heure après que votre estomac commence à crier famine et lorsque vous pensez qu’il est temps de rentrer chez vous, l’horloge n’indique que 16 heures au lieu de 17. Tout cela agit sur l’humeur, ce qui a pour effet d’annihiler après un certain temps les avantages du passage à l’heure d’hiver.

Il est bon de se rendre compte que les jours qui raccourcissent et le changement d’heure peuvent avoir une influence négative sur votre santé mentale.

Quinze minutes à la lumière naturelle

C’est une bonne idée d’absorber suffisamment de lumière naturelle à partir de midi. Une petite exposition d’un quart d’heure peut déjà faire des miracles. Cela génère un pic de lumière bleue qui atténuera l’effet de la lumière artificielle en soirée. L’influence de la lumière de midi est plusieurs fois plus intense que celle, par exemple, d’un filtre de lumière bleue sur votre smartphone. Ce dernier peut certes diminuer l’effet disrupteur que la lumière émise par votre écran a sur votre biorythme et ces filtres ont donc leur utilité mais ils n’ont finalement qu’un effet de bord sur le problème.

Vous pouvez éviter que l’heure d’hiver ne constitue une véritable attaque en règle contre votre biorythme en adaptant progressivement vos habitudes d’alimentation et de sommeil à l’approche du changement d’heure. Avancez autant que possible vos habitudes de dix minutes par jour pour ainsi atténuer le choc final.

Vous remarquez, peu de temps après le changement d’heure, que vous êtes, tout compte fait, plus reposé(e) que d’habitude ? Dans ce cas, étudiez soigneusement vos habitudes de sommeil. Il est fort probable que vous souffriez, comme de nombreuses personnes, d’un manque de sommeil. Prévoyez dès lors de vous mettre au lit un peu plus tôt. Vous pourrez ainsi faire des miracles pour votre bien-être et votre niveau de stress.

L’heure d’hiver au rebut

Je plaide donc pour l’abandon total de l’heure d’hiver pour des raisons médicales. Un double changement d’heure, chaque année, constitue en effet une sérieuse agression du système de nombreuses personnes et provoque stress et incidents. L’heure d’hiver a en outre pour conséquence qu’il fait sombre plus tôt, ce qui, de nouveau, a une influence négative sur le rythme de sommeil pour cause de lumière artificielle. En attendant la suppression de l’heure d’hiver, mieux vaut donc prendre conscience de l’impact réel qu’a l’obscurité de l’automne sur votre santé afin de pouvoir le contrecarrer efficacement.