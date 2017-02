aujourd’hui

Comment devient-on mandataire dans une intercommunale ? Une chose est certaine, on ne le devient qu’en ayant la bonne carte politique, au bon endroit et au bon moment. C’est cela qu’il faut réformer. Le malaise lié aux mandats non-électifs rémunérés, notamment dans les intercommunales, vient du fait, précisément, que ces mandats sont laissés à la libre disposition des partis. Le plus souvent, il faut le souligner, il n’y a pas d’abus. PUBLIFIN nous a néanmoins donné un exemple stupéfiant, caricatural, des excès auxquels peut mener le système actuel.Depuis l’explosion du scandale PUBLIFIN et la démission du ministre Furlan, les partis politiques se sont emparés de la chose. On nous promet un printemps de l’éthique. L’objectif est de retrouver la confiance des citoyens. Or, sur cet aspect précis, les partis échoueront s’ils se trompent de réforme.Renforcer la transparence et limiter plus strictement le cumul de mandats et le plafond des rémunérations est certes louable, ce n’est pas suffisant. Il faut aller à la racine du problème. Il s’avère que le cumul de mandats et les rémunérations parfois excessives qui en découlent sont une conséquence du système actuel, légal. C’est ce système qu’il faut réformer et non se limiter aux seuls excès révélés par la tempête médiatique. À défaut d’aller au fond des choses aujourd’hui, il y aura d’autres PUBLIFIN, certainement différents sur la nature des excès, pas plus glorieux cependant.Il existe de nombreux mandats non-électifs. Au niveau local par exemple, c’est le cas des mandats dans les intercommunales mais également dans des organismes divers tels que le Conseil de l’Action sociale, des sociétés et des ASBL communales diverses. Certains mandats sont rémunérés, d’autres non. La manière dont tout cela fonctionne est simple. Au lendemain des élections communales, chaque parti reçoit une série de mandats à distribuer, dont le nombre dépend, en résumé, du score électoral de chacun et de sa présence ou non au sein de la majorité. Les partis en disposent ensuite très librement. De nombreux mandats peuvent aussi bien être confiés à des personnes élues que non-élues. En général, ils sont distribués en interne et répondent à des équilibres propres aux sections locales des partis. Ils permettent aussi bien de récompenser que de compenser. Si les personnes choisies sont le plus souvent parfaitement intègres, rien n’empêche qu’il y ait parfois des excès.Conséquence logique de cela, les compétences des mandataires ne constituent, dans les faits, qu’un élément parmi d’autres, loin d’être toujours déterminant. Or, certaines structures, notamment intercommunales, ont une utilité particulièrement importante pour les citoyens. Le gaz, la qualité de l’eau, l’électricité… Certains de ces mandats seraient exercés avec bien plus d’efficacité que ce n’est le cas aujourd’hui s’ils étaient confiés à des personnes spécialisées dans ces domaines. Au-delà du fait que les citoyens sont en droit d’exiger cela, c’est surtout l’État qui devrait avoir l’obligation d’assurer que c’est bien le cas. C’est cela, la réforme à mettre en place.C’est ce que j’ai proposé, sans succès, au conseil communal de ma commune en octobre 2016, dans un contexte certes différent, pré-PUBLIFIN. Ma demande était de constituer un groupe de réflexion composé de tous les partis locaux, afin de réfléchir ensemble à de nouvelles méthodes de distribution des mandats non-électifs et en particulier, de ceux rémunérés. Ma proposition était simple : soit une expertise spécifique est jugée nécessaire pour l’exercice d’un mandat, auquel cas on fait appel, par des procédures transparentes et équitables, à des citoyens compétents, soit aucune expertise n’est jugée nécessaire, auquel cas des méthodes de distribution propres à la démocratie participative, par exemple le tirage au sort, peuvent être expérimentées. Admettons à titre d’exemple que ma commune jouisse d’un mandat dans une structure hospitalière. Au lieu de m’y nommer en fonction de ma carte de parti, moi qui n’ai aucune compétence dans ce domaine, je préfèrerais qu’elle revienne, selon sa nature et selon une procédure de sélection transparente, à un(e) médecin de ma commune, à un(e) infirmier(ère) ou encore à un(e) étudiant(e) dans le domaine médical, qui vivrait là une expérience utile pour la suite de sa carrière. Cette personne aurait pour tâche d’y représenter la commune et de faire régulièrement rapport, au conseil communal, de son action.Ce type de système est envisageable à tous niveaux, pas uniquement local. Étendu au-delà du seul niveau local, il signifie en réalité la fin des nominations politiques. C’est vers ce type de réformes que nous devons aller. Et en parallèle, faire en sorte que le politique, en mettant un terme à la libre distribution par les partis de mandats rémunérés, réussisse à utiliser les compétences des citoyens, en ce compris de ceux qui ne souhaitent pas être membres d’un parti mais qui seraient ravis de s’impliquer de manière constructive en mettant leurs compétences au service de la communauté. Ce faisant, si les procédures mises en place offrent suffisamment de garanties de transparence et d’équité, les partis parviendront à réduire une part non-négligeable de la méfiance des citoyens à leur égard et à rapprocher la politique des électeurs. Il s’avère que l’affaire PUBLIFIN est opportunité en or de parvenir à mettre tous les partis autour de la table et de réaliser une réforme éthique de cet ordre, sans précédent. Le pire, à l’inverse, serait que les partis se contentent de symboles, de postures et de récupération.Si les partis traditionnels ne parviennent pas à aller au fond des choses, ils ne se relèveront pas.