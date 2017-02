Une opinion de Marie Thibaut de Maisières, éditrice et fondatrice de My Zebrabook.

"A chaque âge ses plaisirs", dirait ma mère ! Si à 20 ans, on tape "orgasmes multiples" sur les moteurs de recherche, à 35 ans, on commence à s’intéresser à la question de la vasectomie. Eh oui, un nombre croissant de couples parmi mes amis n’a plus envie d’avoir d’enfant (supplémentaire). Il reste, à mes amies, en moyenne 16 années de fertilité.

L’équation me semblerait donc simple pour ces couples définitivement sûrs de ne plus vouloir agrandir leur famille. L’épouse (et son corps) a pris en charge la contraception (et les grossesses) du ménage pendant dix ans. L’époux peut donc en 15 minutes sous anesthésie locale, sans bistouri ni de points de suture (ni même d’antalgiques la plupart du temps) prendre le relais de la contraception (moment du retour d’ascenseur), et éviter ainsi à sa femme quinze années supplémentaires d’hormones (pilule, anneau, implant ou stérilet hormonal) ou de stérilet mécanique.

Problèmes de contraception

Bien sûr, de nombreuses femmes supportent relativement bien les hormones. Mais toutes les personnes de bonne foi se doutent qu’en prendre pendant 30 ans n’est pas idéal pour le corps de la femme (comme diraient les copines féministes, si la pilule n’avait aucune contre-indication, les chercheurs en pharma en auraient développé une pour eux-mêmes). Pilule pas idéale non plus pour l’environnement (les centres d’épuration n’arrivant pas à traiter les résidus d’hormones émanant des urines féminines, le taux de progestérone dans les rivières aux abords des villes perturberait même la sexualité des poissons) ni pour la libido (eh bien oui, c’est peut-être pour cela que la légende raconte que les femmes ont moins envie que les hommes).

Alors, pourquoi pas la stérilisation féminine ? Si, elle existe : elle est d’ailleurs plus pratiquée en Belgique que la vasectomie (cela vous étonne ?) mais elle demande une véritable hospitalisation, une anesthésie générale et engendre beaucoup de complications. Par ailleurs elle est totalement irréversible (contrairement à la vasectomie qui peut ne pas l’être).

Pour les couples qui pratiquent avec gaieté l’abstinence, la capote ou le retrait, la question se pose un peu autrement (même si j’imagine qu’ils ne seraient pas contre une contraception confortable et fiable). J’ajouterai pour ceux-là (mais pas seulement car aucune contraception n’est infaillible) que, contrairement aux idées reçues, 73 % des avortements réalisés dans le monde entre 2010 et 2014 concernaient des femmes mariées (chiffres la revue scientifique "The Lancet"). Preuve que la contraception des couples mariés dans le monde reste bien problématique.

La bonne idée ?

Donc, après avoir découvert les avantages de la vasectomie (je savais qu’elle existait mais ne m’étais jamais posé la question), j’ai pensé que cette idée plairait aux hommes. Pour la première fois, ils pourraient être maîtres dans le choix de ne pas avoir d’enfant sans avoir besoin de faire confiance à leur partenaire. J’aurais presque imaginé que ce pourrait être un combat des "masculinistes" qui trouvent cela tellement injuste que les femmes puissent décider seules de tomber enceinte ou d’avorter… Et pourtant, la réaction de mes amis m’a énormément surprise.

Louis m’a dit : "Arrête ! C’est un truc de types qui trompent leur femme !" Ah bon ? Eh oui, visiblement, en effet ! L’explication par Ronaldo (le Brésilien pas le Portugais) de sa vasectomie, suite à son petit dernier né d’un "rapport occasionnel" lors d’un match amical au Japon, ne laisse pas de doute sur le fait que l’infidélité puisse être la motivation de certains.

Victoire ajoute : "C’est vache ! Et si après cela, l’homme n’a plus de libido ?" Preuve du manque criant d’informations que l’on a en Belgique sur le sujet (et que la baisse de la libido, c’est plus grave quand c’est chez les hommes). Anglaise, Victoire n’aurait pas posé cette question; 18 % des hommes ont recours à la vasectomie en Grande-Bretagne, sans constater aucun changement de libido. Celle de Mathieu m’a le plus étonnée : "Avec ma femme, je ne veux plus d’enfant, mais si je rencontre une petite jeune dans 20 ans, on ne sait jamais."

Rassurons-le (s’il le mérite) en lui disant qu’en Belgique, il est fortement conseillé de faire congeler son sperme "au cas où on change d’avis" avant de pratiquer une vasectomie. Ajoutons que, même dans le cas d’une "petite jeune", vaut mieux utiliser un sperme de 20 ans de moins. Il est à présent prouvé que les pères de plus de 45 ans ont plus de risques d’avoir des enfants qui connaissent des troubles du comportement, notamment l’autisme.

La vasectomie serait donc - c’est la conclusion de mon enquête de salon - le meilleur choix pour pas mal de types d’hommes qui ne veulent plus d’enfants : ceux qui pensent que c’est leur tour de prendre en charge la contraception; ceux qui rêvent de voir leur femme arrêter de prendre des hormones (et vivre peut-être le regain de désir qui va avec); ceux qui en ont marre des capotes; ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur sexualité sans risque de grossesses (et utiliser ce nouveau droit avec qui ils le désirent). Bref, du parfait mari gentleman au séducteur canaille : qu’elle est sexy, ma vasectomie : elle me permet toutes les folies !