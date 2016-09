"Quand votre vocation se prend un mur"

Opinions

Bastien Craninx, enseignant de fonction et de cœur au Collège Saint-Michel.

Mercredi quatorze septembre. Il est presque 14h à l’horloge. Le temps file… je n’avais même pas remarqué que cette dernière avançait de 10 minutes. Devant moi, alors que la cloche s’apprête à retentir, 24 élèves me fixent, m’écoutent, me répondent. Derrière moi, le tableau noir se dresse, rempli de craie, d’annotations, de fulgurances improvisées telles des stigmates de la bataille qu’ensemble, mes élèves et moi, nous menons quotidiennement contre cet anglais inquisiteur qui s’immisce toujours un peu plus dans notre vie. Mon pantalon, lui aussi, mène une certaine lutte... bien que futile en soi… Celle de la craie contre le textile, celle de l’empressement de son propriétaire qui accorde plus d’importance au savoir qu’il enseigne qu’à son image personnelle.

Mes élèves, eux, en rigolent parfois. Ils chuchotent, se moquent de mes mimiques, s’égarent et se reprennent au son de ma voix. Pourtant, je sens que dans cette salle non climatisée, en ce jour de septembre où la canicule s’est invitée, ils savent qu’ils peuvent compter sur moi. Visent-t-ils l’excellence ? Certainement pas… Ils n’ont pas à s’en soucier et d’ailleurs, ces « mots d’adultes », ça les ennuient. Ce qu’ils souhaitent, c’est apprendre à communiquer, comprendre le monde qui les entoure, grandir et, surtout, grandir vite et bien pour voler de leurs propres ailes. Pour le reste, en cet instant, face à eux, sur une estrade, il y a un mec qui gesticule de long en large. Un professeur qui se débat tant bien que mal essuyant les goutes qui perlent sur son front. Je crois sincèrement qu'ils savent en le regardant qu’il n’est pas là pour rien…

La cloche retentit. Brouhaha. Les livres se ferment et les sacs se remplissent. Pas une minute à perdre. Le monde extérieur les attend. L’école est finie ! « See you tomorrow Mister Craninx !». L’accent est naïf, mais l’effort, lui, est bien sincère. Je suis au quatorzième jour de ma seconde rentrée scolaire et au moment de fermer la porte de la classe, de tourner la clé dans la serrure, mon regard se perd. Un sourire béat se dessine, une pensée me traverse l’esprit : « c’est ici et nulle part ailleurs que je veux être ».

Ma journée est terminée. Pourtant, comme beaucoup de collègues, je ne prends pas directement le chemin de mon appartement. Je fais un détour par la salle des profs. Je m’assieds à la table et partage mon ressenti sur ma journée avec frères d’arme. Entre deux bouchées de Quinoa, ma collègue fraichement débarquée me communique son enthousiasme. Nous déblatérons comme deux adolescents ayant finalement trouvé le prince ou la princesse charmant(e). Derrière nous, notre directeur se faufile. Je lui sers la main et lui offre un sourire qu’il ne me rend pas. Dans ma bonhommie, je retourne à ma conversation. Cran d’arrêt ! Il n’est pas là pour une visite de courtoisie. « Pouvez-vous me suivre dans mon bureau tous les deux ? ». Je m’exécute. Ma collègue fait de même.

Sur le long chemin qui nous mène à son bureau, je m’étale en mots et en paroles comme j’en ai l’habitude. Comme d’habitude toujours, je souris et m’exalte. Je sais que l’homme qui marche devant moi est bienveillant. Il m’a offert sa confiance l’année dernière. Il l’a acté de sa présence à mes cours comme bon nombre de personnes compétentes l’ont fait à l’époque. Pourtant, aujourd’hui, durant cette marche vers l’inconnu, il reste fermé, grave et avare de paroles.

« Je dois vous annoncer une catastrophe. Je ne sais pas si je pourrai vous garder plus longtemps ». Le ton est grave. L’homme se confond en excuses. Des excuses qui n’en sont pas. Des excuses qui dissimulent en fait un espoir meurtri. Celui d’avoir espéré nous garder contre vents et marées. Durant l’été et jusqu’à aujourd’hui, notre directeur a rencontré des candidats pour nous remplacer, moi et ma collègue qui n’avons pas le titre requis pour enseigner l’anglais.

Devant l’incompatibilité des autres candidats qui se sont présentés à lui, il a écrit une lettre à la Communauté Française. Dans cette lettre, il énonçait en long et en large:

- Les qualités de notre pédagogie

- Notre intégration et notre investissement dans le corps enseignant

- Notre faculté à travailler en équipe

- Notre enthousiasme pour la profession

Et bien d’autres choses…

Dans le laps de temps où nous étions dans le bureau de notre directeur, entre ma collègue et moi, il n’y eu aucun regard. Je me suis pris la tête dans les mains. Je n’ai rien dit pendant un moment accusant le coup. J’ai ensuite regardé mon directeur droit dans les yeux, je l’ai remercié et lui ai serré la main chaleureusement sans animosité. Lui, avait cru et croit toujours en nous ! Je lui ai aussi promis de mon plein gré que j’écrirais ce que vous êtes en train de lire.

En sortant de son bureau, j’ai fait deux pas, le temps que la porte se referme. Le temps pour moi de garder encore un peu de dignité. Ensuite, j’ai pris ma collègue dans mes bras. Je n’ai pas pu pleurer. Elle non plus. Ce n’était pas réel…

Pendant quatorze jours, moi comme ma collègue avons vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Lundi prochain, nous serons peut-être sans emploi. Durant ce laps de temps et par après, mon directeur devra se mettre en quête de nouveaux candidats via une nouvelle plateforme (Primoweb pour ne pas la citer) qui répertorie les professeurs en attente. Qu’en est-il des élèves ? Ils n’auront plus cours d’anglais jusqu’à ce que notre directeur trouve des professeurs étant disposés à se partager nos horaires. Et croyez-moi ou non, j’ai cru comprendre que ça ne courait pas les rues… Si les recherches se révèlent infructueuses, notre directeur pourra de nouveau envoyer notre dossier à la Communauté Française pour un prolongement de notre sort. Jusqu’à quand ? Rien ne nous le dit puisque rien n’a encore été décidé au niveau législatif... Qui sait ? Peut-être vivra-t-on l’intérim hebdomadaire ad vitam aeternam...

Certains de mes amis disent que j’ai raté ma vocation. Celle de devenir journaliste à défaut d’être prof ; ce qu’indique à coup de grandes lettres mon diplôme universitaire. Au détour d’un verre, je leur explique encore et toujours, les yeux dans les yeux, que le diplôme ne fait pas tout. Vous ne le signez parfois pas tout à fait avec votre cœur.

Chers membres du gouvernement, chère Communauté Française, chère ministre de l’enseignement et surtout chers lecteurs dans votre individualité propre, je vous remercie sincèrement de m’avoir lu. J’ai écrit cet essai non pas pour sauver les meubles, non pas pour houspiller les choix faits et dictés au sein de l’enseignement, non pas pour me plaindre et surtout pas pour me mettre à genoux devant vous (je me mets déjà assez à genoux devant mes élèves pour qu’ils me rendent leurs travaux à temps…). J’ai écrit cet essai parce que je suis triste. Triste à en pleurer car je crois sincèrement que mon combat pédagogique personnel n’est pas vain. Je crois, comme certains de mes collègues et condisciples qui n’ont pas le bout de papier nécessaire, que nous méritons la reconnaissance pour le travail que nous abattons chaque jour. Nous ne sommes pas parfaits… certainement pas ! Mais nous tendons à NOTRE propre excellence comme nous tendons à le faire pour NOS élèves dans les matières que nous enseignons (l'enseignement des langues n'étant qu'une part infime du problème en question). Notre vocation existe et jamais, elle ne pourra être niée.

Le pacte d’excellence, c’est bien. Le pacte de qualité, c’est mieux…