Au gré des événements qui ont marqué l’actualité de cette année 2016, vous nous avez fait part de vos sentiments, de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Votre courrier nous permet non seulement de nous sentir proches de vous, mais il nourrit également nos réflexions de journalistes. Nous vous en remercions.

Ci-contre, vous trouverez un échantillon de vos missives. Surtout, continuez de nous écrire en 2017 !

Notre rétrospective :

- Samedi 24/12 : les six illustrations qui ont marqué l’année;

- Lundi 26/12 : ce qui a secoué l’école en 2016;

- Mardi 27/12 : révolution numérique, thème de l’année;

- Mercredi 28/12 : les cinq polémiques qui ont enflammé 2016;

- Jeudi : comment les attentats ont changé nos façons de penser;

- Vendredi 30/12 : les cinq débats les plus insolites de 2016;

- Aujourd’hui : quand vous, lecteurs, avez pris la parole.

None





Grèves et manifs

Perplexe…

J’ai 16 ans et je n’y connais rien à la vie, c’est un fait… Pourtant, j’ai pu observer sur Facebook une vidéo des manifestations de ce mardi 31 mai. Et je me suis demandé pourquoi… Le gouvernement est une institution compliquée à gérer. […] J’ai l’impression que les citoyens ne sont jamais contents. De plus, on se bat pour la liberté d’expression, or on interdit les manifestations contre les manifestations : n’est-ce pas insensé ? Je reste perplexe…

- Nicolas Rouyre





Attentats de Bruxelles

Futures victimes

Je suis triste et déprimé. On ne doit pas céder à la haine ou la colère mais je n’arrive pas à rester calme. Je travaille avec des musulmans et je ne peux m’empêcher de penser à ce qu’ils vont subir à cause d’autres idiots ! Ces chers collègues m’ont montré un islam tolérant, aimant, acceptant. Je suis catholique et nos échanges sont toujours riches tant dans les similitudes que dans les différences. Aujourd’hui, je pleure pour Bruxelles, pour les victimes de l’attentat et les futures victimes des amalgames.

- Yan

Entamer maintenant une chasse aux terroristes reviendrait à se battre contre des moulins à vent. Alors, même si vous êtes aussi des animaux égoïstes comme chacun d’entre nous, vous avez accepté une mission : agir au nom du peuple et pour le peuple. C’est ça, votre mission. Nous vous élisons pour prendre les décisions qui s’imposent. Certaines demandent du courage et de l’abnégation. Aujourd’hui, nous attendons des vrais actes patriotiques tournés vers le futur. Aujourd’hui, c’est l’avenir de notre démocratie qui doit attirer toute votre attention. Depuis hier, votre défi politique porte deux noms : l’éducation et l’intégration.

- Priscilla de Radiguès





Hommage

Merci, Messieurs les militaires

Merci, Messieurs (en gras et majuscules) les militaires, qui sont dans nos rues, nos gares, nos aérodromes etc. Vous faites un travail astreignant et difficile. Etre toute la journée debout dans nos rues, nos gares et ailleurs. Ces prestations sont lourdes et vraiment méritent notre admiration. Vingt-cinq kilos sur le dos, une attention qui ne peut se relâcher et cela pendant des jours et des jours. Un logement probablement assez sommaire, quant à la nourriture elle n’est probablement pas du niveau des restos étoilés. Et jamais personne ne se plaint. En prime, vous souriez. Personne ne parle de grève chez vous. Certains diront : "C’est leur boulot, ils sont payés pour cela." Eh bien non, vous n’avez pas choisi ce travail pour battre la semelle pendant des jours et des jours sur les trottoirs de nos villes. Vous mettez peut-être même en doute l’utilité de votre travail, mais vous le faites, sans vous plaindre. Et vos femmes ou fiancées ? Tant pis, c’est le métier ! Servir le pays semble être votre devise. Par ces quelques lignes, je voudrais simplement vous exprimer notre gratitude.

- Hughes Le Grelle





Tunnels Bruxellois

Tunnels fermés : une opportunité !

Et si Bruxelles voulait enfin devenir une ville moderne, digne capitale de l’Europe ? A malheur, quelque chose est bon. Pendant la longue période de réparation - correcte, cette fois - de ces boyaux souterrains, pourquoi ne pas penser à innover, à rendre l’oxygène perdu à ses habitants et navetteurs ? En un mot : à être créatif ? […] Un petit effort intellectuel, conceptuel, Messieurs les responsables de notre capitale et bientôt Bruxelles, jusqu’ici réputée pour ses embouteillages et ses chantiers perpétuels, deviendra un modèle pour tous.

- Marc Goltzberg





Santé

Quels effets des ondes électromagnétiques ?

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt dans vos pages l’interview de l’oncologue Dominique Belpomme à propos des effets d’une exposition aux champs magnétiques. Voilà un médecin qui ne pratique pas la langue de bois ! Au cours des années, dans le cadre de mes activités micro-ondes à l’UCL, j’ai reçu une quarantaine de personnes se déclarant hypersensibles. Des entretiens impressionnants, au cours desquels se révèlent toujours les mêmes symptômes. Le professeur Belpomme a reçu plus de mille personnes et a élaboré des éléments de traitement, dont il dit qu’ils entraînent des résultats positifs, c’est superbe. Certains continueront à dire que le lien de cause à effet entre l’exposition électromagnétique et l’hypersensibilité n’est pas prouvé : c’est exact. Le public doit savoir quand même que la méthode scientifique pour prouver cette relation causale nécessite la comparaison entre un groupe exposé au rayonnement et un groupe semblable qui n’y soit pas exposé. Or depuis des années, il n’est plus possible de trouver un tel groupe. […] Il est temps qu’on cesse de dire que le lien de cause à effet n’est pas prouvé : il n’est tout simplement plus possible de fournir cette preuve !

- André Vander Vorst





Hongrie

Comment accepter ?

J’avais un certain respect pour le peuple hongrois, lui qui, le premier, a tenté de s’extraire du joug communiste. J’y étais, par ailleurs, aidé par les circonstances : j’ai en effet épousé une Hongroise, réfugiée politique de 1956 qui, avec sa sœur et ses parents, avait fui le pays pour s’installer en Belgique. […] Comment dès lors accepter l’évolution de ce pays et les actions de ses dirigeants ? La Hongrie dresse des murs, organise un référendum contre les réfugiés et contre l’Europe. A-t-elle oublié qu’elle fut le premier pays à bénéficier de l’aide de l’Europe occidentale quand ses courageux ressortissants quittaient en masse leur pays pour fuir la répression russe ? Comment peut-elle accepter l’argent et refuser les principes et les valeurs de solidarité et d’accueil dans lesquels nous l’avons acceptée ? Comment peut-elle se réfugier dans cet isolationnisme arrogant, dans cette situation de "profiter" sans donner ni partager, elle qui fut si catholique… Nous avons été bien naïfs et bien trop ouverts pour amalgamer si vite certains pays dans notre communauté et il nous sera, hélas, bien difficile à l’avenir de continuer à admettre leurs agissements inconsidérés et les accepter dans notre communauté d’idéologie et de respect d’autrui.

- Paul Grosjean





Traité : Non au Ceta

Merci à eux

Le gouvernement wallon, au terme d’un débat que presque tous ont reconnu d’une grande qualité, a rendu au politique ses lettres de noblesse. En voulant sauvegarder la souveraineté des Etats face à des intérêts purement privés, éviter que le Ceta ne soit le cheval de Troie d’entreprises supranationales, empêcher le nivellement par le bas de normes essentielles, tant sociales qu’environnementales et protéger les services publics, […] le gouvernement wallon a honoré sa mission de défendre l’intérêt général, ce que l’on attend des hommes politiques, et son ministre-Président a agi en véritable homme d’Etat. Merci à eux.

- Claude Parmentier





Prix Nobel

Bravo au Nobel pour Dylan

Merci au comité Nobel d’avoir eu l’idée géniale de décerner son prix de littérature à Bob Dylan. […] Certains "grands" écrivains, peut-être un peu frustrés, se sont insurgés contre la remise de ce prix à un "simple auteur de chansons". Dans le camp des "pour", ils sont nombreux à avoir pris la parole ou la plume pour rendre hommage à l’auteur de "Tambourine Man". Parmi eux, j’invite les lecteurs à découvrir le texte magnifique que son "frère d’armes" Bruce Springsteen lui a consacré pour l’occasion. Finalement, les débats que ce nouveau "Nobel" aura déclenchés, auront au moins permis d’échanger sur la raison d’être de la littérature, ce qu’elle nous amène à dire et à penser, qu’elle soit condensée dans une simple chanson, ou développée dans une œuvre magistrale. Cela ne pouvait pas nous faire de mal par les temps qui courent. Quant à la question de savoir si Dylan mérite ou pas ce Nobel de littérature, "the answer is blowing in the wind".

- Grégoire Van den Ostende





Tennis

Goffin n’est pas encore le plus grand

J’ai lu, dans votre rubrique tennis du 11 mai - et ce n’est pas la première fois - que David Goffin serait le meilleur joueur belge de l’histoire. Une telle affirmation me paraît prématurée et surtout injuste pour certains de ses prédécesseurs (Jean Washer, son fils Philippe, Jacky Brichant et Xavier Malisse…) On souhaite évidemment à David Goffin que l’affirmation des journalistes de votre rubrique tennis se vérifie un jour pour lui. Grâce à son talent et ses autres qualités, ce n’est pas impossible.

- Emmanuel van de Pu





Football

Défaite des diables rouges : où est Wilmots ?

Il n’y a plus de Diables Rouges. Juste des joueurs venus de Premier League, entraînés par un Espagnol et coachés par un Français. Sur le papier, elle paraît forte mais une équipe c’est plus qu’un empilement de compétences. Il manque le "spirit" que Wilmots savait incarner.

- Patrick Vermer