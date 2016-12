Une chronique d'Etienne Dujardin, juriste.





Le Général de Gaulle tenait à payer lui-même ses frais de chauffage et les réceptions qu’il donnait à titre privé. Sans spécialement devoir retourner à cette forme de détachement matériel, il serait bon que certaines personnes du monde politique se souviennent que l’argent public ne leur appartient pas, mais qu’il n’est qu’un moyen afin de remplir leurs fonctions et d’assurer le bien commun.

Les salaires à 20.000 euros par mois de deux directeurs de Mons 2015 ou les montants totalement fous au regard des prestations, versés aux mandataires siégeant au sein des organes de Publifin donnent un très mauvais signal à la population et jettent l’opprobre sur l’ensemble du monde politique alors que de nombreux mandataires travaillent correctement.

Il est beau de proclamer à chaque élection que le politique doit se rapprocher du citoyen, qu’il est à son service et qu’il faut plus d’éthique, mais il est maintenant temps de mettre ces promesses en pratique. Les révélations des derniers jours nécessitent une réelle et forte remise en question et ce dans différentes directions.

Premièrement, il faut revoir le rapport coût-bénéfice des multiples institutions que nous avons. Est-il normal d’avoir tellement d’intercommunales en Wallonie ? Une réforme est actuellement en cours, mais est-il justifié que la TEC compte 85 administrateurs contre 11 chez nos amis flamands de De Lijn ? Devons-nous avoir tellement de niveaux de pouvoir différents ? Qui connaît le nom de deux députés provinciaux ? Connaissez-vous seulement leurs compétences ? N'est-il pas temps de supprimer les provinces et de transmettre leurs compétences aux régions par exemple ? Nous envoyons 4 ministres à la Cop 21 à Paris : cela a-t-il du sens alors que l'enjeu climatique n'est pas régional ni fédéral, mais mondial ?

Deuxièmement, il est temps que les politiques assument leurs responsabilités. Il est tout à fait logique qu’un ministre soit payé correctement, c’est d’ailleurs nécessaire pour assurer leur indépendance, mais cela implique aussi des devoirs. Qu’un ministre en charge de la mobilité depuis des années à Bruxelles soit forcé de fermer des tunnels importants de la capitale faute de prévoyance et ne se pose même pas la question d'une démission alors que la mobilité à Bruxelles devient un véritable chaos est inconcevable. Et nous pourrions citer d'autres exemples du même type...

En terme électoral, le parti qui proposerait un peu plus de rationalité ne serait pas perdant. Il faut donc que des partis aient le courage de demander un examen précis de ce qui fonctionne et de ce qui pose question. On ne peut éteindre l’incendie provoqué à la Publifin simplement en limitant les rémunérations pour l’avenir et en promettant que cela n’arrivera plus. Le problème est plus global et ne concerne pas qu’une intercommunale précise. Se rapprocher du citoyen, pour un politique, commencerait aussi par lancer ce genre de débat. Cela ne sera pas toujours simple de lutter contre un certain immobilisme flatté par des privilèges surannés. Il faut faire des réformes courageuses que demande celui que le politique doit servir en premier, à savoir : le citoyen. Faute de cette prise de conscience et de réformes en profondeur, il ne faudra pas s’étonner que les extrêmes montent.