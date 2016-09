Ses parents ont publié 500 photos d'elle enfant sur Facebook, elle les attaque en justice!

Opinions

Faites-vous partie de ces parents qui n'hésitent pas à partager les images de vos chérubins sur Facebook? Vous y penserez peut-être à deux fois après avoir lu ce qui suit…





L'histoire se passe en Autriche. La jeune femme a aujourd'hui 18 ans. Dans le journal autrichien "The Local", son avocat raconte qu'en sept ans, plusieurs centaines d'images d'elle ont été partagées sur le réseau social. Y compris dans des postures parfois gênantes (le bébé en train d'être changé, la fillette propre pour la première fois, …) A plusieurs reprises, elle a supplié que les vues embarrassantes pour la jeune adulte qu'elle est devenue soient retirées. Mais les parents ont refusé, estimant que les photos leur appartiennent. C'est donc devant la justice que se réglera finalement le problème. L'avocat est confiant: "Les parents perdront l'affaire s'il peut être prouvé que les images ont violé le droit de ma cliente à une vie privée." Le dossier sera jugé en novembre. Nul doute que, si la jeune femme gagne, cela risque d'avoir pas mal de répercussions pour d'autres parents qui, eux aussi, postent des images de leur enfant sans son consentement.

Le geste n'est pas anodin

Olivier Bogaert, expert en cybercriminalité, prend la question très au sérieux. "Les enfants devenus majeurs peuvent évidemment demander des comptes à leurs parents à ce propos", dit-il. "Et si la question ne se règle pas à l'amiable, alors elle atterrira devant un tribunal."

Poster des images de famille n'a donc rien d'anodin. Régulièrement, les forces de police publient des mises en garde, invitant les parents à la plus grande prudence quant aux photos d'enfants rendues publiques. C'était encore le cas chez nous en mars dernier, à l'occasion d'une chaîne partie de France qui lançait cette invitation: "Si tu es fière de tes enfants, poste 3 photos et nomine 10 de tes amies pour faire pareil." Le message des forces de l'ordre est double. D'abord, prenez garde aux prédateurs peu scrupuleux qui pourraient faire un usage malveillant de certaines vues. Et ensuite, n'oubliez pas que l'enfant ne restera pas enfant: tenez donc compte de ce qui pourrait le gêner plus tard.

Et vous, êtes-vous du style à partager sans retenue ou, par prudence, évitez-vous d'offrir votre vie de famille aux regards de tous? Nous attendons vos réactions ci-dessous.