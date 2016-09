Sous les pavés, un trésor d'avant-garde pour Bruxelles

Opinions

Une opinion de Gautier Calomne, député fédéral - Chef de Groupe MR au Conseil communal d’Ixelles, et de Boris Dilles, député régional – Echevin MR d’Uccle.

Les milliers de voyageurs qui se pressent, chaque jour, dans les méandres du réseau souterrain de la STIB ignorent pour la plupart que, sous leurs pas ou derrière un mur de béton se cachent parfois des gigantesques ouvrages d’art inutilisés. Gare du Midi, Louise, Boileau, Botanique, Parc, Sainctelette, Montgomery, Saint-Guidon, Pétillon, Porte de Hal ou encore Meise : autant d’exemples de stations qui abritent des « installations fantômes », censées faciliter une éventuelle extension future du métro et du prémétro.

Pour la plupart, ces ouvrages d’art sont réputés en bon état grâce aux contrôles réguliers effectués par les services publics régionaux et, pour partie d’entre eux (Fonsny et Albert, par exemple), leur utilisation est déjà prévue dans le cadre de l’extension du métro Nord-Sud. Par contre, pour les installations qui seraient irrévocablement exclues de tout projet crédible de mobilité, la question de la reconversion de ces milliers de mètres cubes disponibles au cœur de Bruxelles mérite d’être posée. Comment ressusciter ces ouvrages d’art et les réhabiliter au profit des habitants, dans une ville qui manque parfois d’espaces ?

A Paris, le débat sur le devenir d’un certain nombre de stations de la RATP avait été lancé en 2014 par Nathalie Kosciusko-Morizet, alors candidate à la mairie. Un questionnement directement inspiré par un certain nombre de métropoles qui ont déjà franchi, avec grand succès, le pas de l’audace et de l’avant-garde dans ce domaine. A Londres par exemple, à l’initiative d’une célèbre entreprise américaine, un ouvrage d’art inutilisé à la station de Waterloo accueille aujourd’hui, en accès gratuit, un Skate Park, un circuit de BMX, ainsi qu’un espace de cinéma et de concert. A Naples, le métro s’est mué depuis 2000 en une véritable « galerie d’art contemporain ». Grâce à l’intervention de fonds européens, une dizaine de stations, figurant parmi les plus belles du monde, bénéficient d’œuvres d’artistes de renom comme Anish Kapoor, Oliviero Toscani ou encore William Kentbridge. A Madrid, l’arrêt de métro de Chamberi a ouvert ses portes après plus de… 40 ans de sommeil, pour abriter un musée ouvert au grand public. Enfin, à deux pas de Bruxelles, citons également l’exemple de la réhabilitation à Liège d’une partie abandonnée de la gare SNCB du Palais. Cet espace abrite aujourd’hui un complexe de concerts, de fêtes et de réceptions élu en 2015 comme étant le meilleur de Wallonie. Les exemples de projets à succès dans des espaces publics, mêmes proches de chez nous, ne manquent donc pas, et ils légitiment ainsi l’ouverture d’un débat dans notre capitale.

En associant sans tabou le secteur privé à une initiative publique, limitant ainsi la charge qui pèse sur le contribuable, le panel des possibilités pourrait être très étendu. A l’instar des anciennes lignes de chemin de fer et du RAVEL, les ouvrages d’art inutilisés de la STIB pourraient se révéler être des espaces à très haut potentiel. En remisant la tradition d’un certain « urbanisme bureaucratique » et en privilégiant des appels à projet d’envergure internationale, la porte vers l’audace devrait enfin s’ouvrir : salles d’exposition d’art contemporain, espaces de travail pour entrepreneurs de start-ups, lieux de concerts, etc. Quand on connait le dynamisme dont Bruxelles peut faire preuve dans ces domaines, les opportunités à saisir sont nombreuses !

Après Berlin, « Is Brussels the new black » ? Un trésor sommeille sous nos pieds…