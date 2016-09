Stop aux commentaires sur les sites d'info?

Opinions





OUI - Jérémy Felkowski, cofondateur et journaliste du site lezephyrmag.com .





NON - Philippe Messeiller, rédacteur en chef adjoint du quotidien suisse "Le Matin" et responsable du Matin.ch.

" Il ne faut pas supprimer les commentaires mais contrôler l’accès pour favoriser un débat constructif. Au "Matin" nous ne voulons plus être le café du commerce mais susciter de réelles discussions. "

--> Découvrez les interviews de Jérémy Felkowski et Philippe Messeiller dans notre sélection LaLibre.be.





Des médias US ferment les commentaires

Depuis quelques années, la grande utopie du journalisme participatif s’effrite peu à peu. Les espaces de débat, notamment les commentaires autour des articles, sont régulièrement assaillis par des contributeurs aux propos déplacés, voire haineux. Le 16 juin 2015, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné le site d’information estonien "Delfi" pour ne pas avoir supprimé des commentaires injurieux. Comment réguler ces trolls et élever le débat ? La modération au sein des rédactions ne suffit plus tant le flux est important. Les médias, en cours de réflexion, sont à la recherche d’un nouveau modèle. En Amérique du Nord, Reuters, "Popular Science", "Chicago Sun-Times" et récemment le "Toronto Sun" ont choisi de fermer leurs articles aux commentaires. Selon eux, la discussion avec les lecteurs s’est déplacée sur les réseaux sociaux et le fil des commentaires desservirait l’image du journal.





La politique de LaLibre.be

" Supprimer totalement les commentaires de notre site d’information priverait nos lecteurs de la plus grande plus-value d’Internet, celle de l’interactivité instantanée. Pour autant, nous tenons compte des contraintes éthiques, éditoriales et légales ", explique Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de LaLibre.be. Une société internationale spécialisée dans la modération des commentaires, Netino, a récemment reçu pour mission de gérer les réactions sous les articles de LaLibre.be et sur sa page Facebook. Consciente que tous les commentaires ne favorisent pas forcément les échanges constructifs, notre rédaction veut promouvoir le côté participatif 2.0 tout en réduisant les risques de dérapages.