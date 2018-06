Le sociologue Christian Morel cherche à savoir "pourquoi les individus prennent collectivement des décisions singulières, voire absurdes". Son troisième tome est sorti. Il s’y penche sur les règles et procédures diverses dans les entreprises et institutions. Ces absurdités et leurs conséquences, le sociologue les a observées dans des mondes aussi divers que ceux de la technologie, de la vie quotidienne et du management. Avec des constats parfois incroyables. Bienvenue dans le monde de l’insensé. (...)