Une opinion de Dave Sinardet, professeur de sciences politiques à la VUB et à l'Université Saint-Louis Bruxelles.

Vous n’êtes pas encore convaincu que notre monde est profondément en train de changer ? Je vous conseille alors de lire la lettre ouverte que Donald Tusk a publiée en préparation du sommet européen à Malte vendredi. Le président du Conseil européen y énumère une série de menaces pour l’Europe. La présence de la Chine, de la Russie et du radicalisme islamique dans sa liste ne doit plus nous étonner mais voici que tout d’un coup, les Etats-Unis y figurent également. Celui qui aurait prédit cela, il y a seulement six mois, aurait eu droit à des quolibets.

C’est vrai, on pourrait dire la même chose de bon nombre d’évolutions politiques inattendues qui se sont déroulées récemment. Mais celle-ci est particulièrement lourde de sens : l’Amérique emprunte une nouvelle voie à une vitesse inattendue avec des conséquences considérables pour l’ordre du monde.

Critique de l’Europe

Bien sûr, les déclarations de Donald Tusk lui valent de sérieuses critiques : elles seraient prématurées et teintées d’arrogance et d’insolence. Ces reproches proviennent cependant des mêmes cercles qui fustigent régulièrement les dirigeants européens pour leur manque d’ambition, d’autorité et de vision. La critique de l’Europe est une discipline un peu trop facile. C’est aussi parce que l’Union européenne rend souvent cette tâche aisée pour ses adversaires. Depuis un bon moment, les leaders européens ne font plus beaucoup montre ni d’unité ni d’efficacité. Même si on peut se demander si ce reproche doit être adressé à "l’Europe" ou plutôt aux Etats membres qui freinent régulièrement toute véritable solution européenne.

Rien de tel qu’un ennemi extérieur

Cela étant, c’est bien connu, les menaces constituent aussi des opportunités. Encore plus connu : il n’y a rien de tel qu’un ennemi extérieur pour favoriser la cohésion d’un ensemble. Donald Trump incarne ce rôle à la perfection. Si on se base sur ses deux premières semaines de mandat, les Etats-Unis sont en train de se distancier de certains principes fondamentaux de l’Etat de droit et de la démocratie libérale qu’ils partageaient jusqu’ici avec le continent européen.

Sans vouloir faire étalage d’une quelconque supériorité morale (difficile de battre Trump sur ce terrain-là), cette situation offre à l’Union européenne une occasion unique de revendiquer ces valeurs comme étant européennes et de montrer que les valeurs qui relient les Etats membres entre eux sont plus nombreuses que ce qui les sépare. Pour renforcer sa propre identité, on a toujours besoin d’un "autre".

Divisions

Bien entendu, un tel procédé a forcément quelque chose d’artificiel et il n’en va pas autrement pour cette opposition Europe-USA. Car, en définitive, les Etats-Unis sont eux-mêmes divisés, encore bien plus que l’Europe. Les mouvements massifs de protestation là-bas montrent que beaucoup d’Américains détestent tout ce que Trump représente. Le gouvernement du Canada voisin mené par le truculent Justin Trudeau n’a pas manqué, lui non plus, avec un discours très libéral, de prendre fermement position contre la nouvelle politique des USA.

L’Europe n’est pas non plus un bloc homogène. Un certain nombre d’Etats membres de l’Union semblent également prendre certaines valeurs "européennes" un peu trop à la légère, à commencer par le propre pays de Donald Tusk, la Pologne. Et on peut se demander ce qui sortira des prochaines élections en France ainsi qu’en Allemagne. N’empêche, on peut affirmer que la politique américaine actuelle prend une direction opposée au courant général suivi par l’Europe, même si celui-ci connaît également une évolution rapide, évolution clairement encouragée par Trump lui-même.

L’agenda caché de Trump

Celui-ci ne cache pas qu’il aimerait bien voir l’Europe se désunir. Et il critique la politique commerciale de l’Allemagne qui utiliserait l’euro à ses propres fins. Une telle critique est bien sûr légitime, mais il paraît clair que, dans le chef de Donald Trump, il y a un agenda caché visant à désunir l’Europe. Dans un tel contexte, il serait impensable que l’Union européenne n’envoie pas un signal fort. Si les Donald Tusk et consorts se taisaient, les critiques à leur égard seraient encore plus virulentes, et à juste titre. Protester contre Trump est donc logique mais toutefois totalement insuffisant.

Les dirigeants européens doivent aussi de toute urgence offrir une réponse aux inquiétudes qui ont fait élire l’actuel occupant de la Maison Blanche et que celui-ci continue à savamment entretenir maintenant qu’il est au pouvoir. Des préoccupations souvent justifiées qui vivent aussi sur le continent européen et qui sont une occasion pour les leaders européens de démontrer que l’Europe fait partie de la solution et non du problème.

La solution européenne

Par exemple en démontrant, par plus d’intégration européenne sur le plan sécuritaire, que le repli nationaliste n’est pas une recette miracle mais au contraire un danger dans la lutte contre le terrorisme. Bien plus que les terroristes qu’ils entendent combattre, les services nationaux de sécurité continuent à penser en termes de frontières nationales.

Ou encore, en étalant qu’une Europe sociale et fiscale forte offre davantage de protection sociale aux citoyens que des Etats membres qui, pris isolément, sont bien plus le jouet des sociétés multinationales et de la mondialisation.

Et surtout, en rendant la gouvernance européenne plus démocratique. Ces défis ne sont pas nouveaux. Mais l’évolution géopolitique ultrarapide d’aujourd’hui les rend plus cruciaux que jamais. Trump ne constitue donc pas seulement un danger pour l’Europe, mais aussi une chance que les dirigeants européens ont la responsabilité historique de ne pas gâcher.

Sinon, dans différents pays européens, la force d’attraction des "solutions trumpiennes" risque de devenir telle qu’une série de valeurs qu’on considérait récemment encore comme occidentales ne pourront même plus être revendiquées comme européennes.