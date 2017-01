Comment peut-on défendre un monstre? Une "avocate du diable" française écrit avec son cœur le récit de son expérience. Sur les chemins sordides d’un dossier épouvantable, la dame relève en plus le défi de nous redonner foi en l’humanité. Un choix étonnant de plus pour cette personnalité engagée, revenue depuis à son premier métier : directrice de prison. Entretien.





En juin 2012, vous êtes commise d’office pour défendre un père meurtrier de sa fille de huit ans après des années de coups et de brutalités. Le livre dans lequel vous racontez cette instruction est sous-titré : "Défendre un homme que l’opinion considère comme un monstre." Pourquoi avoir accepté de défendre ce client ?

A la base de ma décision, il y a mon engagement d’avocate et l’idée de ne pas choisir mes causes, d’être "au service de". Je suis fille de fonctionaires dans le social, j’ai la notion de service public chevillé au corps. Cet engagement fait sens par rapport à mon éducation et je ressens également une très grande fierté de pouvoir faire quelque chose qui va à contre-courant de la pensée dominante. C’est dans mon tempérament : je n’épouse pas forcément les causes communes ni les idées faciles. J’aime bien quand il y a de la complexité. D’abord parce que j’aime aller chercher et essayer de comprendre, et ensuite parce que je crois que c’est cela qui enrichit la vie.

Vous dites aussi, quelque part dans le livre, que vous vous engagez "par défi". On voit quand même que vous en payez un certain prix dans la vie de tous les jours. Etait-ce difficile de garder votre équilibre ?

J’ai vécu l’affaire à 100 %, de façon entière, c’est vrai. Il est parfois difficile de se départir d’histoires aussi fortes. Une expérience comme celle-là ne peut qu’avoir une influence sur la façon dont vous vivez et percevez les choses. L’essentiel est de ne pas vaciller, de ne pas perdre la foi en l’homme.