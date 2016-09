Vote des étrangers aux élections régionales : une mauvaise réponse à une mauvaise question

Opinions

Une opinion d'Henri Goldman, rédacteur en chef de la revue Politique.

Le nouveau baromètre politique nous l’apprend : "les Belges sont largement opposés au droit de vote des étrangers aux élections régionales". Mais qui a vraiment proposé ça ? Philippe Close, échevin socialiste à la Ville de Bruxelles et député régional, qui a lancé l’idée cet été, l’argumente strictement à propos de Bruxelles. Mais, à partir de là, il effectue un saut logique qui embarrasse son parti, passant de Bruxelles à toutes les régions : "La richesse des Bruxellois, c’est leur diversité et leur ouverture. Pour montrer cela, je pense qu’il est temps de passer à l’étape supérieure et de dire que tous ceux qui résident en Belgique depuis plus de 5 ans doivent pouvoir voter aux élections régionales". En effet, le PS a bien cette revendication dans son programme. Mais, dans le climat qui prévaut aujourd’hui, chacun sent bien que le moment est mal choisi pour avancer des propositions symboliques en faveur des étrangers. Voilà pourquoi le président Di Rupo a pu déclarer : "Ce débat a lieu à Bruxelles, il n’existe pas au niveau wallon. Et donc il n’est pas du tout à l’ordre du jour en Wallonie".

Dommage qu’à aucun moment, ni Philippe Close ni aucun autre socialiste bruxellois d’ailleurs n’ont expliqué pourquoi cette exigence s’imposait particulièrement à Bruxelles, même si c’est moins évident dans les autres régions. On va le faire ici.

En 1992, le traité de Maastricht institua la citoyenneté européenne. Celle-ci déboucha sur le droit de vote et d’éligibilité des résidents européens aux élections européennes et aux "élections locales", soit au niveau de pouvoir le plus proche du citoyen : le niveau communal. En 2004, la Belgique a octroyé le droit de vote (sans éligibilité) aux résidents étrangers non UE pour les élections communales.

Ces élections communales concernent les villages… et les villes. Celles-ci sont souvent constituées d’anciens villages qui, en s’urbanisant, ont fusionné sur le terrain dans une entité plus grande et plus peuplée. Le "local" a ainsi changé d’échelle et la Belgique a logiquement procédé à d’importantes fusions de communes pour que la structure administrative communale se rapproche au maximum du nouveau périmètre morphologique des villes. Ces fusions ont permis à la Ville de Gand de compter aujourd’hui 250.000 habitants, de Liège et de Charleroi 200.000, d’Anvers 500.000. Dans toutes ces villes, les étrangers votent pour choisir leur bourgmestre et peser sur la politique locale. Et tout le monde trouve ça normal.

Et que ce passe-t-il dans ce qu’on nomme "Région bruxelloise" mais qui n’est, en fait, qu’une seule grande ville qui compte 1.150.000 habitants ? Les étrangers peuvent-ils aussi choisir leur bourgmestre et peser sur la politique locale, exactement comme dans les autres villes ? Pas du tout. Car, pour des raisons clochemerlesques, Bruxelles est le seul endroit du pays qui n’a connu aucune fusion de communes. Il y a bien un monstre administratif dénommé "Ville de Bruxelles" qui amalgame cinq morceaux de ville presque discontinus. Mais celle-ci ne compte que 180.000 habitants, soit à peine 15% du total.

Aujourd’hui, le niveau local pertinent est celui de la ville entière, quitte à la décentraliser en districts. Pourquoi ce qui vaut pour Anvers, pour Liège, pour Gand ne vaudrait pas pour la capitale ? Mais voilà : comme on ne veut pas toucher aux 19 baronnies bruxelloises, dont les parlementaires bruxellois sont presque tous édiles en pratiquant le cumul des mandats à grande échelle, Bruxelles traîne un handicap démocratique de plus.

La logique qui a prévalu ailleurs devrait pousser à la fusion des communes bruxelloises et à la création simultanée de districts, un peu à l’image des arrondissements parisiens qui ont chacun leur mairie et leur majorité. Mais en attendant, seul l’octroi du vote aux étrangers habitant la "Région" est susceptible de mettre notre population à égalité avec celle des autres villes dans l’accès à la citoyenneté.

Je me rends bien compte que c’est, politiquement et à court terme, une impossibilité constitutionnelle. Mais ce petit développement permet de toucher du doigt une des multiples aberrations institutionnelles qui mutilent la plus grande ville du pays.