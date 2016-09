Zéro sur dix pour l’aéroport de Charleroi

Opinions

Une opinion de Philippe Genion, winebarman, passeur de plaisirs et humoriste.





Dans le domaine du "confort des voyageurs", l’aéroport de Charleroi est un scandale. On ne peut pas déposer les gens devant le terminal et il n’y a plus non plus d’accès au parking supérieur. Par-dessus tout, c’est très mal indiqué : rien ne dit clairement quelle direction prendre pour accéder au "terminal". A nous de deviner qu’il faut entrer dans le parking 1 et déposer les pauvres obèses handicapés (tels que moi) dans un souterrain qui pue, avant de prendre l’ascenseur.

Ensuite il faut traverser tout l’ancien parking (à pied, oui, et sous pluie et vent) vers une stupide tente blanche totalement vide à la sortie de laquelle quatre robocops disent "allez-y" à 9 personnes sur 10 et frottent les mains du dixième avec des lingettes détectrices d’explosifs. Surtout les barbus à gueule de terroristes (pauvre Joévin, son choix d’un T-shirt kaki ne fut pas heureux).

Il n’y a aucun endroit pour s’asseoir ou se reposer. Aucun. Ni banc. Ni chaise. Ni rien. On est des bœufs, quoi. Ah si, à un moment j’ai vu trois sièges avec un sigle handicapé, dans un coin. De pauvres gens avec une bonbonne d’oxygène tentaient d’y échapper à la mort. Pour les personnes à mobilité difficile ou de poids ou âgées, c’est honteux. On voit bien que Jean-Jacques Cloquet (le directeur de BSCA) n’y prend pas l’avion tous les jours. Il se rendrait compte.

Ajoutons qu’il n’y a aucun chariot disponible pour mettre ses bagages et les transporter, mais à la décharge de ce fait, il y a trente ans, les valises n’avaient pas de roulettes. Maintenant si. Et vu les politiques de tarification des bagages en soute de la part des usuriers du ciel comme Ryanair et consorts, les gens emportent de moins en moins de bagages et de vêtements de rechange. Du coup, la réputation des touristes européens en prend probablement un coup aux niveaux hygiène et fashion.

Embouteillages de trolleys

Après, le passage de la sécurité ne s’est pas trop mal passé compte tenu qu’on avait payé un supplément "fastpass" (et mon joli badge bleu "gros handicapé" aide beaucoup). Mais ensuite, il y a une grande confusion quant à l’accès aux "gates". On arrive dans une sorte de carrefour provisoire (?) avec face à nous l’entrée des magasins et à droite l’accès au "food hall".

Puis je remarque un grand drapeau "access to gates" à gauche. Ah OK… Tout comme dans les hôtels de Las Vegas où il faut traverser le casino pour accéder aux ascenseurs, il faut en fait traverser les magasins pour arriver aux portes d’embarquement.

Mais beaucoup de gens n’y comprennent rien et entrent dans le "food hall" dont le fond est bloqué et doivent faire demi-tour et sont totalement perdus. Cela cause d’incessants embouteillages de trolleys contre plateaux-repas. C’est aussi une politique commerciale parfaitement stupide.

Sardines grillées au soleil

On vous demande de venir à l’aéroport deux heures à l’avance, mais 40 minutes avant notre vol, le numéro de la porte d’embarquement n’est pas encore annoncé…. Finalement, c’est le 14 est et on s’y rend. Il y a des sièges, bon point. Mais les gens commencent à s’agglutiner debout dans les files d’embarquement. Celle de gauche "non priority" et celle de droite "priority" pour laquelle on paie un autre supplément. Du coup on reste assis 4 minutes puis on doit aller passer 25 minutes debout dans une file sous les baies vitrées chauffées par le soleil. On a même l’impression que l’angle des vitres est fait exprès pour provoquer un maximum de dommage sur la peau des pauvres otages en rangs de sardine sous ses rayons… Oui j’exagère. Mais eux aussi. Ce ne serait pas plus simple de dire aux privilégiés prioritaires de rester assis et ensuite les appeler juste quand ils vont décider d’ouvrir leur petite barrière?

On commence l’embarquement et les prioritaires sont lâchés dans un couloir et un escalier de béton assez sale, les rampes de métal étant ci et là collantes ! Et puis stop. Vu qu’en bas ils gèrent encore le passage des gens qui sortent de l’avion, on reste bloqués dans l’escalier, debout. Des vieilles personnes devant moi gémissaient de douleur dans cette position statique. Moi-même, mon dos et mes genoux me faisaient souffrir. Ici aussi on se demande pourquoi ils lancent l’embarquement alors qu’ils ne sont pas prêts ! Question de rentabilité, de timing ? En tout cas, aucune organisation en faveur du confort mais juste la facilité. C’est du mépris et rien d’autre. C’est le signe limpide que nous sommes des marchandises et rien de plus.

Enfin on nous libère sur tarmac, et il faut sous la pluie rejoindre l’avion où un petit escalier branlant doit être emprunté pour y entrer. Alors qu’un beau gros escalier se trouve à la queue de l’avion. Pour rien. Allez comprendre.

Le vol s’est bien passé. Rien à redire. Rien à boire non plus, enfin tout payant, même pas un peu d’eau du robinet offerte. Nada. Mais bon, là c’est normal, en considération du prix du billet.

Mais ce qui précède dans l’aéroport n’est pas lié au prix du billet. Il est lié a un total manque de considération pour le voyageur. C’est de l’égoïsme, du cynisme, de la pure incompétence méchante. Toute cette attente debout, tous ces parcours sur tarmac du parking au terminal et de la porte à l’avion pourraient être évités. Ils pourraient donner bien plus de confort au client dans l’aéroport en réfléchissant de son point de vue et pas du point de vue de leur nombril.

Plus pratique à Santander

En complément de ce récit critique et passablement négatif sur l’aéroport de Charleroi, voici mon avis sur l’aéroport de Santander en Espagne, d’où j’ai décollé pour mon retour de vacances. Tout comme l’aéroport de Charleroi, celui de Santander est un aéroport régional réservé à des vols locaux d’Iberia et des compagnies low cost. Certes il est plus petit que celui de Charleroi mais il est hautement plus pratique. Pour déposer les personnes il y a le long du terminal même une bande "Kiss and drop" où on peut s’arrêter, juste le temps de débarquer.

Dans le terminal tout est facile d’accès. La sécurité est aisée à passer, ils ne font pas de misères aux vieux ni aux gros en leur demandant d’enlever ceinture ou chaussure. Ensuite on a accès aux portes sans difficultés et les sièges partout sont larges et solides et en plus sur chaque rangée il y a 2 paires de sièges où l’accoudoir a été enlevé. Ça c’est du service et de la prévention pour le confort des gros ou des personnes à mobilité réduite !! Bravo ! A la porte d’embarquement il y a aussi ces sièges et quand ils ouvrent les portes c’est pour se mettre en route vers l’avion directement (on a attendu debout 90 secondes dans une file à tout casser). L’avion était à 30 mètres. On a embarqué et décollé peu après.

Edifiant. Santander dix sur dix. Charleroi zéro pointé.

