Laurens Devos, un ado en or

La personnalité

Avec son format de poche et son visage de premier communiant, lorsque Laurens Devos montera sur le podium ce lundi pour recevoir sa médaille, entre ses adversaires, il aura forcément l’air d’un gamin. Normal, il l’est encore !

A tout juste 16 ans, ce blondinet a rapporté cette nuit à la Belgique ce qui est déjà la deuxième "breloque" dans ces Jeux paralympiques à Rio. Pour atteindre la finale en tennis de table, qui se jouait cette nuit à 1h15, il a gagné 12 sets d’affilée, et en a perdu… zéro.

C’est donc peu de dire, que, sur le chemin vers la finale, sa domination a été totale. Ce qui frappe les spécialistes qui l’observent jouer à Rio, c’est sa maîtrise technique, malgré son jeune âge et l’enjeu de sa première Olympiade. Et les amateurs, eux, en le voyant à la télévision manier la palette face à ses - massifs - adversaires, sont loin de s’imaginer que Laurens est en réalité handicapé.

Il souffre depuis sa naissance de paralysie cérébrale, qui le rend hémiplégique. Cette hémiplégie est légère mais entraîne une perte de mobilité de la moitié latérale droite de son corps. Mais à force de travail, le résident de Malle, dans la province d’Anvers, a appris à contrôler cette perte, et en s’entraînant, à améliorer sa pratique en tennis de table. Et quand on dit s’entraîner… Inscrit en sport-études, l’adolescent est derrière son filet 15 à 20 heures par semaine…

En se passionnant pour le "ping", Laurens Devos suit les traces de son frère, de six ans son aîné. Robin Devos, 22 ans, a failli lui aussi être à Rio, mais aux Jeux olympiques.

Il est actuellement classé 176e mondial et est pongiste professionnel. Malgré son caractère réservé, Laurens Devos a des ambitions. Comme son frère, il voudrait être joueur de tennis de table "pro". Et chez les valides. Il participe déjà à de telles compétitions et bat régulièrement ses adversaires non handicapés.