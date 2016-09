Morteza Mehrzad, volleyeur paralympique de 2,46m

La personnalité

Lors du défilé d’ouverture aux Jeux paralympiques de Rio, tous les regards se sont tournés vers Morteza Mehrzad. Impossible de le rater : il dominait le reste des sportifs de 50 centimètres (au moins). Le paralympien est aussi le plus grand homme de son pays, l’Iran.

A Rio, ses 2,46 m ont fait des Iraniens une équipe extrêmement redoutée en volley-ball. La star de l’équipe iranienne souffre d’acromégalie, une maladie résultant d’un excès d’hormone de croissance. Le jeune homme de 28 ans se déplace en chaise roulante ou sur des béquilles car une fracture du pelvis a empêché sa jambe droite de grandir et complique sa marche. Pas de problème toutefois pour intégrer l’équipe paralympique, car le volley-ball s’y joue… assis par terre. Quand le coach iranien a vu par hasard Morteza à la télé, il a tout suite pensé à l’atout que ce serait de l’avoir dans l’équipe et il est allé le chercher dans son village du nord de l’Iran, où le "géant" vivait reclus et n’avait jamais joué au volley.

A présent, même assis par terre, Morteza est le seul à dépasser le filet, qui se trouve à 1,15 m du sol. Un avantage considérable, que les équipes adverses cherchent à imiter en recrutant d’autres très grands joueurs. Morteza, lui, dit : "Avant, quand je sortais dans la rue, les gens me regardaient bizarrement. Maintenant, ils me demandent des autographes.