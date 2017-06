Coacher les femmes enceintes par SMS. Ce service est proposé sur le site Laurence Pernoud, du nom de celle qui signait, il y a plus de soixante ans déjà, l’incroyable best-seller "J’attends un enfant". Conseils bien utiles ou insupportable pression ?





Non - Olivia Phélip, directrice éditoriale aux éditions Horay (qui édite notamment les livres et le site "Laurence Pernoud").

" "SMS coach" est un programme gratuit de suivi de la femme enceinte par SMS qui met celle-ci en conscience avec ce qui se passe pour elle et son bébé. Et plus vous êtes en conscience, plus vous faites attention. "





Oui - Renée Greusard, journaliste à Rue89 et auteure d’"Enceinte tout est possible" (J.C. Lattès).

" Je suis frappée du nombre d’injonctions adressées aux femmes pendant leur grossesse. Or, ce qui m’importe, c’est plutôt que les femmes vivent une grossesse qui leur corresponde. "





Découvrez les interviews d'Olivia Phélip et Renée Greusard dans notre sélection lalibre.be.