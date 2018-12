La production annuelle belge de sapins de Noël naturels avoisine les 5 millions d’unités. Compte tenu de la forte demande, certains producteurs utilisent des pesticides, des herbicides et des fertilisants. Les alternatives aux sapins traditionnels sont-elles pour autant plus écologiques ?

Doit-on bouleverser les traditions et boycotter le sapin de Noël traditionnel à l’approche des fêtes de fin d’année ? La monoculture de ce dernier est régulièrement critiquée car elle implique parfois l’utilisation de produits phytosanitaires pour assurer sa rentabilité. Nous vous avons posé la question sur Lalibre.be. Vous êtes plus de 400 à y avoir répondu. Pour une majorité d’entre vous (60,7 %), c’est bien le sapin naturel qui gardera sa place de favori dans votre foyer. L’odeur qu’il dégage et le respect des traditions semblent vous tenir à cœur. Les autres choisissent un sapin alternatif (39,3 %) qui est réutilisable et qui ne perd pas ses épines.





En ce début du mois de décembre, les sapins de Noël font leur apparition dans les foyers. Selon une étude réalisée par Lidl, 71 % des Belges attendraient le 6 décembre avant de décorer leur sapin. Plus surprenant, toujours selon la même étude, seul un Belge sur cinq opterait pour un sapin naturel.

En Belgique, la production de ces conifères est concentrée essentiellement en Wallonie, plus précisément dans les provinces de Luxembourg, Namur et Liège. Selon l’Union ardennaise des pépiniéristes, la superficie totale destinée à leur culture avoisine 5 000 hectares. Les sapins qui ont le plus de succès sont les Nordmann (65 %), suivis des épicéas communs (20 %), des sapins de Fraser (10 %) et enfin d’autres variétés comme le sapin noble, l’épicéa du Colorado, l’Omorika, etc. (5 %).

Un business qui marche

L’ensemble de la production annuelle belge avoisine les 5 millions de sapins de Noël. Ces derniers semblent connaître un franc succès en dehors de nos frontières puisque pas moins de 80 % d’entre eux sont destinés à l’exportation. La moitié part vers la France, un quart vers le Royaume-Uni, 10 % vers les Pays-Bas. Certains d’entre eux atteignent même le Japon et la Russie (5 %).

Afin de mieux positionner le sapin de Noël wallon face à ses concurrents européens, l’Union ardennaise des pépiniéristes a créé un label, la marque "Véritable", qui regroupe des normes de qualité pour les sapins produits en Belgique.

Biodégradable mais pas forcément écologique

Mais il y a un hic : pour répondre à la forte demande, certains producteurs ont mis au point des méthodes de culture qui font appel à des pesticides, des herbicides et des fertilisants.

Les cultures industrielles (monocultures) de sapins sont également décriées pour leur impact nocif sur la biodiversité. En 2017, à Libin, où la société Greencap, l’un des leaders européens de la production de sapins de Noël, est implantée, un collectif de plus de 200 habitants avait déjà dénoncé la culture intensive de sapins. Il a demandé à la commune d’imposer une distance minimale de 100 mètres par rapport aux habitations et aux captages d’eau potable, de 25 mètres par rapport aux cours d’eau, et d’interdire toute plantation en zone protégée (Natura 2000).

Amortir son sapin artificiel

Faut-il pour autant avoir recours aux sapins artificiels ? Certainement pas pour Ecoconso, une ASBL qui encourage des choix de consommation et des comportements respectueux de l’environnement et de la santé. Sur son site internet, elle précise que "ces faux sapins sont souvent fabriqués en PVC, en plastique et en aluminium, dont la production et la transformation génèrent nuisances et déchets. De plus, ils sont tous fabriqués en Asie, ce qui alourdit l’impact du transport. Bien sûr, on va réutiliser le même sapin d’année en année… en principe. Pour amortir son impact environnemental, on doit utiliser un sapin artificiel entre 8 ans si c’est une production locale et 20 ans minimum pour une production asiatique. Or, en moyenne, il n’est conservé que 6 ans".

Si vous faites le choix d’un sapin naturel, Ecosonso recommande de ne pas le choisir "floqué", c’est-à-dire recouvert de fausse neige, ou bien coloré car ce dernier aura préalablement été recouvert de colle.

Une charte pour l’environnement

Pour faire un choix éco-responsable à l’approche des fêtes de fin d’année, une charte pour une production de sapins naturels plus respectueuse de l’environnement a été signée en septembre dernier entre l’Union ardennaise des pépiniéristes, le ministre de la Nature et des Forêts, René Collin (CDH), et la Province de Luxembourg.

La charte impose l’interdiction de l’utilisation d’herbicides lors des deux dernières années de culture ; l’exportation de mottes de terre ; impose l’établissement d’un historique complet et transparent des intrants phytosanitaires utilisés ; ainsi qu’une analyse des sols l’année de plantation et au minimum la 5e année. Le contrat réclame la suppression des plantations en zone d’habitat au terme de la culture en cours et la replantation avec une zone tampon supplémentaire de 20 m derrière la zone d’habitat. En ce qui concerne le nettoyage et le fauchage mécaniques des parcelles de terrains, la charte demande aux producteurs d’avoir recours, de façon optionnelle, à des chevaux de trait.

Alors, faut-il selon vous laisser place au sapin naturel ou au sapin artificiel pour les fêtes de Noël ? Nous vous avons posé la question sur Lalibre.be (voir ci-contre).





Quelques-unes de vos réactions sur lalibre.be

Sandro, 41 ans Non

Le côté naturel du vrai sapin, son apparence, son odeur… J’y suis attaché. Pourquoi changer ? Va-t-on maintenant me dire qu’au nom de l’écologie, je dois troquer un sapin naturel et compostable contre un sapin artificiel, fait à partir de pétrole, de pigments et de métal ?

Joëlle, 40 ans Non

Le sapin vivant est un produit naturel, renouvelable, constituant un piège à carbone qui pourra être facilement recyclé ultérieurement, en pellets par exemple. Dans la maison, les sapins naturels apportent une touche vivante et parfumée inimitable. Par ailleurs, la monoculture de sapins n’est pas plus gênante que n’importe quelle autre monoculture de type alimentaire, pour autant qu’elle reste confinée dans des régions où les sapins sont apparentés aux espèces indigènes.

Robert, 70 ans Non

J’aime l’odeur d’un vrai sapin, son côté vivant (même s’il a été coupé), la sensation sous la main quand on le décore… Et son côté traditionnel. J’adore aller le choisir, en faisant un peu le difficile, comme on choisirait un plat déterminé dans un menu de restaurant, un bon vin ou un beau film… Un sapin "alternatif", c’est du toc, de la triche, à mon sens.

Fred, 47 ans Non

Par respect pour nos traditions, conservons le sapin classique. Que sur d’autres continents on puisse décider de ne pas en mettre est une chose. Mais cela fait partie de ce que nous sommes. La biodiversité à l’endroit où ces sapins sont cultivés de façon industrielle (ce qui n’est pas toujours le cas) est bien entendu appauvrie. Mais il est également possible de favoriser simultanément la biodiversité ailleurs. À commencer par nos jardins.

Clémence, 29 ans Non

Même si écologiquement, c’est un problème (il ne faut pas oublier le plastique qui entoure le sapin en magasin, un plastique non recyclable et terrible pour l’environnement), je pense que ramener un peu de nature dans les foyers permet aux petits et grands de conserver ce lien à la nature malgré tout. La culture des sapins n’est pour moi pas comparable à de la monoculture de l’avocat, du soja, du coton… qui sont, elles, destructrices.

Marie, 65 ans Oui

Le sapin de Noël est une tradition qui doit être abandonnée doucement. Qu’on exploite ceux qui sont plantés mais qu’on n’en plante plus. C’est mauvais pour le sol. Il faut ensuite les transporter et il me semble que l’aspect positif (la fête, la joie, les traditions) est très largement inférieur aux nuisances. Gardons les terres pour nos besoins plus fondamentaux, donc alimentaires. Je pense que ces transitions doivent être douces, donc étalées sur plusieurs années. Trouvons des alternatives écologiques et sympas.

Jacques, 39 ans Oui

J’ai mon sapin depuis plus de 10 ans. Je continue à l’utiliser avec plaisir. La culture intensive même des sapins est destructrice pour l’écosystème. En tant que source des matériaux (bois), le compromis se justifie mais pour une simple décoration périmée après 3 semaines…

Elvire, 35 ans Oui

Nous avons opté cette année pour un grand objet évoquant un sapin, fait de bois provenant d’un atelier protégé et utilisant des matériaux de récupération. Le sapin naturel est un produit d’agrément, récréatif et éphémère dont on a vu la présence se démultiplier pour la décoration des espaces commerciaux de manière irraisonnée. Les exploitations forestières sont malheureusement plus soucieuses du profit que de la biodiversité.