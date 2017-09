Né aux Etats-Unis, le débat s’est importé en Belgique. De la statue du général Lee, à Charlottesville, à un hommage adressé aux vétérans de la colonisation, dans nos rues, faut-il retirer de la place publique les symboles des sombres épisodes de notre histoire?





Oui - Philippe Debry, conseiller communal à Anderlecht - chef de groupe de l’opposition Ecolo-Groen:

" Il n’est plus possible d’encore rendre hommage à ceux qui ont pratiqué et défendu l’esclavage et l’oppression du peuple par un autre. Il faut débaptiser le square des Vétérans coloniaux à Anderlecht. Débat au conseil communal du 28 septembre. "





Non - Aymeric de Lamotte, conseiller communal MR à Woluwe-Saint-Pierre et avocat:

" Ce serait une grave erreur d’emprunter la voie de l’épuration historique. Nous ne sommes que les acteurs d’un temps défini; nous avons un devoir de modestie et de respect envers les générations qui nous précèdent et qui ont bâti notre pays. "





