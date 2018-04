Abonnés Entretiens : Laurence Dardenne et Thierry Boutte

Thérapeute du couple et de la famille, d’origine belge vivant à New York, Esther Perel accompagne depuis six ans exclusivement des couples confrontés à l’infidélité. Elle est l’auteure de "Je t’aime, je te trompe" (Ed. Robert Laffont), qui vient de sortir en français. Faut-il être infidèle pour réinventer son couple ?





Oui pour Esther Perel, thérapeute du couple et de la famille, écrivaine, formatrice.

Dans mon livre, je ne parle pas des infidèles chroniques. J’explique qu’il y a une autre infidélité, qui a lieu dans un couple ayant une relation satisfaisante. Il existe bien cette contradiction possible entre "je t’aime" et, malgré cela, "je te trompe aussi".

