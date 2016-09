La prison pour ceux qui s'expriment en faveur du terrorisme?

Ripostes

Charles Michel appelle à un débat au Parlement sur la nécessité de sanctionner l'apologie du terrorisme. Une telle loi, qui existe en France depuis 2014, est-elle très attendue car dictée par un contexte menaçant? Ou, alors, un sale coup pour la liberté d'expression?

Oui - Etienne Dujardin, juriste.

" On ne peut pas rester les bras croisés face à l’apologie du terrorisme. On ne peut pas tout accepter dans une démocratie. On ne peut pas accepter le racisme ou l’antisémitisme : c’est la même chose pour l’apologie du terrorisme. Cela ne relève plus de la liberté d’expression. Nos démocraties doivent se protéger par rapport aux gens qui veulent imposer leur discours de haine. "

Non - Patrice Dartevelle, président de Label, la Ligue pour l'abolition des lois réprimant le blasphème et le droit de s'exprimer librement.

" Ce serait un nouveau coup dur pour notre liberté d’expression et notre Etat de droit démocratique. La tolérance, ce n’est pas accepter des opinions proches des vôtres mais bien laisser libres et capables de parler sans risque tous ceux qui tiennent des propos divergents, voire insupportables au regard de ce que vous pensez. Un débat où des opinions ne peuvent être entendues est indigne d’une démocratie. "





