Cent ans après, deux colloques reviennent sur la révolution russe de 1917. Pour les uns, cet événement enclenche "un mouvement social porteur de changement". Pour les autres, qui considèrent que Lénine a inventé le totalitarisme, c’est le début de la catastrophe.





Non - Anne Morelli, historienne, professeure à l’ULB:

"Il ne faut certainement pas considérer que la révolution russe a été un désastre complet. Elle a apporté des réformes intéressantes, qui ont été par la suite copiées dans de nombreux pays. Elle est porteuse d’un immense espoir."





Oui - Stéphane Courtois, historien, directeur de recherche au CNRS, coordinateur du "Livre noir du communisme", ancien maoïste:

"Entre 1917 et 1922, Lénine a inventé le totalitarisme, à savoir une domination totale sur le pouvoir politique, sur la société et sur l’individu. Attention à ne pas effacer les expériences totalitaires et dramatiques du XXe siècle et de repartir dans les illusions."





