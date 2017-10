Un appel aux dons a été lancé sur le site Wikipédia afin, dit-il, de protéger son indépendance. Ce site collaboratif apparaît atypique parmi les géants du Web (Facebook, Google, Amazon...). Mais est-il vraiment fiable et digne de confiance?





Oui - Geert Van Pamel, président de l’ASBL Wikimédia Belgium:

" Cette encyclopédie en ligne est un ouvrage collectif qui trouve son équilibre et sa fiabilité dans le consensus et l’auto-contrôle. Sa mission est de partager la connaissance en étant objectif, indépendant et neutre. Pour le rester, il faut la soutenir via des dons. "





Non - Pierre Barthélémy, journaliste français pour "Le Monde", spécialisé dans les sciences:

" Mon expérience tend à prouver que Wikipédia n’est pas armé contre les canulars. Sans compter que, selon ce que j’ai pu entendre, ce site est aussi victime de tentatives de manipulations politiques et économiques. "





