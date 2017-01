Un important média français renonce à commander des sondages pour ses éditions. Des leçons ont été tirées après les élections de Trump et le Brexit. Une mesure trop radicale ou annonciatrice d'une vague de fond?





Oui - Stéphane Albouy, directeur des rédactions du "Parisien-Aujourd'hui" en France:

"Les médias ont souvent tendance à faire une utilisation abusive des sondages, en oubliant allègrement les marges d’erreur ou bien en les glissant sous le paillasson. Mais ce n’est pas l’outil qui est mauvais en soi, c’est la manière dont on l’utilise. On peut très bien recourir aux sondages de façon rigoureuse et scientifique, et puis interroger les résultats pour se poser les bonnes questions."





