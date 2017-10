A chaque début de saison et à quelques exceptions près, tout sportif qui veut s’affilier à une fédération en Belgique doit fournir un certificat médical ad hoc. D’autres pays ont renoncé à cette formalité annuelle dont même certains médecins doutent de l’utilité.





Oui - Marc Francaux, professeur de physiologie de l’exercice à l’UCL:

" Un examen médical de non contre-indication à la pratique d’un sport permet de prévenir les risques de crise cardiaque et aussi de prodiguer quelques bons conseils. L’objectif, c’est de faire faire du sport dans les conditions les meilleures et les plus sûres. "





Non - Michel Ouchinsky, médecin du sport:

" Un certificat à rentrer chaque année pour s’affilier est absurde, inutile et coûteux. Il y a un mystère autour de cette obligation qui laisse penser plein de choses. Mais rien de médical. Ce papier dédouane les assurances des fédérations en cas de problème. "





