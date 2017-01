A ne pas manquer au salon de l'auto/moto/van !

Les camions : du 13 au 16 janvier - palais 1





Comme tous les deux ans, le Salon Truck & Transport se tiendra pendant les 4 premiers jours du Salon dans le Palais 1. Il est destiné aux acteurs du secteur du transport routier et des véhicules lourds. Ce Salon accueillera les 7 grands constructeurs de camions qui présenteront leurs nouveautés au public. Un grand nombre d’autres exposants seront également présents et représenteront ce qui se fait de mieux dans le secteur du transport routier, de la manutention et de la logistique. Transformation de carrosseries, machines de chantier et d’entrepôts, systèmes de géolocalisation, solutions digitales, services de transports, fédérations, accessoires divers, vous pourrez tout découvrir lors de cet événement professionnel. Au sein du Palais 1, un espace sera également dédié à des forums et des conférences. Des orateurs s’y succéderont afin de débattre sur l’actualité du secteur. Voici quelques thématiques qui seront abordées lors de ces forums : taxe kilométrique, emploi dans le secteur logistique, digitalisation dans les transports, carburants alternatifs, challenges urbains… Vous recherchez un emploi dans le secteur du transport routier ou de la logistique ? Allez jeter un œil au Job Corner qui sera installé dans Truck & Transport. Des offres d’emploi y seront affichées par les exposants du Salon. Il y a certainement des opportunités à saisir ! Le Salon Truck & Transport se déroule dans le Palais 1 durant les 4 premiers jours du Salon, du 13 au 16 janvier 2017, Palais 1. Tickets et infos sur le site Truck & Transport. Salon des Utilitaires oblige, les professionnels ne sont pas oubliés. A côté des importateurs de véhicules utilitaires, le Palais 3 sera entièrement dédié aux professionnels qui ont besoin de personnaliser leur utilitaire. La trentaine d’exposants présents dans Van Solutions se feront un plaisir de vous présenter leurs solutions sur mesure pour votre véhicules utilitaire. Aménagement intérieur ou extérieur, remorques, solutions pour personnes à mobilité réduite, lettering, geotracking, tout est possible pour vous permettre de rendre votre utilitaire plus efficace.





Dreamcars : du 20 au 22 janvier - palais 1





Vous voulez vous évader du quotidien ? Que diriez-vous de visiter un palais rempli de voitures époustouflantes, le tout dans une ambiance typique de chalet à la montagne ? C’est ce que propose la 4e édition du Salon Dream Cars, qui se déroulera du 20 au 22 janvier dans le Palais 1. Plus de 40 voitures parmi les plus belles réalisations de la production automobile mondiale seront exposées dans un univers boisé chaleureux. Les marques les plus prestigieuses seront de la partie et présenteront des nouveautés et des concepts exclusifs! Le 19 janvier au soir, le Gala Dream Cars célébrera en grande pompe l'ouverture du Salon. Un événement hautement exclusif réservé à un panel d'invités chanceux. Une partie des bénéfices engendrés par Dream Cars et son gala sera reversée à l’association « La Chaîne de l’Espoir Belgique», une ONG qui prodigue des soins de qualité à des enfants des pays en voie de développement, via la formation de personnel médical et la mise à disposition de matériel médical.





Franchissements et cascades - palais 12





Si vous voulez du spectacle, vous allez être servi… Cette année encore, le Palais 12 sera dédié aux sensations fortes. Il sera notamment le théâtre du Circus Trial Show, un spectacle sensationnel de trial combiné à du FMX. Ce sont les pilotes Fred Crosset (10 fois champion de Belgique de trial) et Christophe Bruand (4 fois champion de France de trial) qui se chargeront de vous en mettre plein les yeux ! Au menu : wheelings, dérapages, backflips, … et une piste de 70m pour des sauts à vous en couper le souffle. Le spectacle aura lieu trois fois par jour dans le Palais 12 à 11h15, 14h45, et 17h. Une représentation supplémentaire est prévue à 20h45 lors des deux nocturnes. Des gradins seront installés pour que tout le monde puisse profiter du spectacle. Les enfants les plus téméraires pourront également s’essayer au trial via une initiation sur des motos électriques et un parcours adapté (réservé aux enfants de 5 à 12 ans). Aujourd'hui, les SUV et 4X4 font partie intégrante du paysage routier. Sur nos routes et dans nos villes, les capacités de franchissement de ces engins surélevés ne sont que rarement exploitées. Dans le Palais 12 toujours, une piste d’essai composée de nombreux obstacles mettra en scène un panel de véhicules off-road qui vous montreront de quoi ils sont réellement capables. Choisissez votre monture et embarquez au côté d’un pilote professionnel afin d’être au cœur de l’expérience. Les véhicules des marques suivantes seront disponibles pour un essai sur la piste : Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, Opel, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen et Volvo.





