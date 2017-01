Dernièrement, le représentant d'un constructeur nous confiait que plus d'une personne sur deux achète une véhicule sans jamais l'essayer. « Une ineptie totale », disait-il sous couvert de l'anonymat.

Certes mais une ineptie qui arrange quand même pas mal les affaires des marques, puisque nombre de ventes sont ainsi réalisées, de manière rapide et définitive (notamment au Salon) !

Pour nous, spécialistes, qui avons l'opportunité d'essayer des voitures à longueur d'année, la remarque frappe encore davantage. Certes, au Salon, vous aurez l'occasion d'admirer sous tous les angles, voire de scruter et d'analyser le moindre recoin de la voiture de vos rêves, exactement comme bon vous semble. Vous mettre au volant, tester les sièges. Mais rien ne vaut pourtant un essai en conditions réelles de circulation. Il ne doit pas être long, mais vous permettre de vous faire une idée sur au moins deux types de parcours : la ville et l'autoroute !

Combien de fois, après une première impression positive dans une voiture à l'arrêt, n'avons-nous pas fait la grimace simplement en tournant la clé dans le contact, en entendant le bruit parfois dissonant du moteur ou les cliquetis bizarres générés par une suspension pourtant neuve. Et l'on ne vous parle même pas des mouvements de roulis qui donnent la nausée à vitesse stabilisée ou de la désagréable sensation donnée au volant par une assistance électrique de direction dernier cri...





Notre conseil :

Essayez toujours le véhicule que vous envisagez d'acheter ! Après tout, on parle ici d'un achat en milliers ou dizaines de milliers d'euros, et pour quelques années ! Beaucoup de marques ont aujourd'hui des centres d'essais (parfois nommés Contact Center) où vous pourrez tester à souhait véhicules de tous bords, dans les finitions ou les motorisations les plus différentes. Les constructeurs ne sont pas fous : ils savent qu'un client satisfait est un client qui peut être fidèle. Et pour longtemps !

Vous comptez acheter une nouvelle voiture ? Vous trouverez sur www.manouvellevoiture.be un guide complet des informations importantes à savoir avant d’effectuer votre achat.