BMW fête ses 100 ans en électrique

Auto

BMW est centenaire et… plus jeune que jamais ! Lisez par là qu’elle ne s’est jamais mieux portée qu’aujourd’hui. La preuve par les chiffres : BMW avait écoulé, dans le monde, 1 508 659 véhicules à la fin du mois d’août 2016, autrement dit en huit mois seulement. Une augmentation de 5,5 % par rapport à la même période l’année précédente. Et la marque Mini fait même légèrement mieux encore.

Autant dire que le groupe se porte bien et que son succès fait même pâlir d’envie ses concurrents directs, à commencer par Mercedes qui met actuellement les bouchées doubles pour tenter de revenir à la hauteur du constructeur munichois. Mais le chemin sera long et pavé d’embûches, malgré les bonnes intentions, pour la firme à l’étoile car celle à l’hélice entend bien ne pas se reposer sur ses lauriers…

Un passé tumultueux

Malgré ses origines dans l’aviation, BMW ne plane pas et s’il lui arrive de rêver, elle tente de faire de ses rêves une réalité, pour paraphraser un peu librement un certain Saint-Exupéry. Le présent, on le disait, est florissant, mais il n’existerait pas sans un passé qui fut parfois difficile et tumultueux.

C’est en mars 1916 qu’était créée la Bayerische Motoren Werke, après une fusion entre la Bayerische Flugzeugwerke (usine bavaroise d’aéronautique) et l’Otto Werke.

A l’époque, il n’est toujours question que de fabrication de moteurs et de matériel industriel, d’où l’emblème de la marque, une hélice en mouvement sur un fond bleu et blanc symbolisant les couleurs de la Bavière. Après la défaite de l’Allemagne en 1918, le pays reçut l’interdiction de la part des alliés de produire des avions ainsi que des moteurs. BMW fut donc forcée de se reconvertir. Ce qu’elle fit en produisant des moteurs pour motos, camions et voitures.

A noter que la production de moteurs d’avions reprit dans les années 30 et c’est ainsi que la firme participa notamment à "l’effort de guerre" allemand en équipant la Luftwaffe. Pendant cette Deuxième guerre mondiale, BMW fut ainsi la première à développer un moteur à réaction. A cette sombre époque, à peu près la moitié de la main-d’œuvre de la société provenait des camps de prisonniers et de concentration… BMW a d’ailleurs participé, avec onze autres groupes allemands, à un fonds d’indemnisation des victimes du travail forcé sous le nazisme.

1955, le début du renouveau

Après la guerre, BMW connut une période difficile et fut ainsi obligée de produire des pots et des casseroles pour tenter de survivre et… écouler le stock d’aluminium dont elle disposait. Ce n’est qu’en 1952 que la production de voitures démarre, mais la firme souffre et ne soutient pas la concurrence avec le rival Mercedes. En 1955, alors que BMW est au bord de la faillite, Herbert Quandt prend les choses en main et change radicalement la stratégie de l’entreprise, qui sera dorénavant axée sur des modèles plus abordables, mais sans jamais oublier le plaisir de conduire. C’est le début du renouveau et d’une success story qui se poursuit donc encore aujourd’hui.

En 2011, la division électrique voyait le jour, avec la commercialisation de l’i3 deux ans plus tard, avant, en 2014, celle de l’i8, superbe bolide hybride qui préfigure déjà l’avenir d’une mobilité en perpétuelle mutation. Dont fait aussi partie le Scooter C3 capable de rouler à 100 km (en full électrique donc), avec des pointes jusqu’à 120 km/h.

Un hymne à la modernité

Certes, le secteur électrique de BMW ne représente toujours qu’1 % du chiffre d’affaires total du groupe, mais comme dit un responsable munichois de cette unité : "Sans nous, il n’y aurait sans doute pas de 200e anniversaire…" Pas étonnant, du coup, que le constructeur bavarois vienne de sortir le (superbe) concept Vision Next 100, totalement avant-gardiste.

Véritable hymne à la modernité, ce concept, qui présente un Cx inédit de 0,18, donne clairement une idée de ce que sera notamment l’intérieur d’une voiture dans 20 à 30 ans. Toute l’instrumentation, tous les cadrans et autres boutons ont disparu. Même le pédalier a été supprimé. La planche de bord est préservée mais elle ressemble davantage à du mobilier de salon. L’accessoire qui fait office de volant est toujours là mais il ressemble à un rectangle affublé d’une poignée à chaque extrémité. Et lorsque la voiture passe en mode conduite autonome, le volant disparaît dans le tableau de bord !

L’énorme pare-brise devient un grand écran sur lequel apparaissent toutes les informations nécessaires à la conduite grâce à la réalité augmentée. Ce concept communique ainsi avec les infrastructures et les autres véhicules ou les usagers de la route; il est capable de prévenir une collision. Ses caméras observent tout ce qui se passe dans son champ de vision (bien plus étendu que l’œil humain) mais il anticipe aussi les dangers masqués de la route.

Le concept BMW est le premier de quatre études qui seront révélées prochainement. Deux d’entre elles concerneront Rolls Royce et Mini. Définitivement, les voitures de nos enfants, et des enfants de nos enfants, ne ressembleront plus du tout aux nôtres…