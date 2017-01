La FF91 apparaît à Las Vegas dans un climat délétère pour la start-up sino-américaine.

L’ouverture faite par Tesla, nouvel entrant dans le monde automobile, fait des émules. Présenté hier à Las Vegas, Nevada, lors de l’ouverture aux professionnels du CES, le Faraday Future FF91 est un véhicule tout électrique conçu pour mettre des bâtons dans les roues de Tesla. Crossover haut de gamme, le FF91 est présenté comme ayant des performances en avance sur tout le monde : le 100 km/h départ arrêté en 2,39 secondes, plus fort que les 2,50 secondes de la Bugatti Chiron avec son moteur W16 de 8.0l et ses 1 500 chevaux ! Ou que la plus rapide des Tesla S, à 3,0 secondes le 0 à 100km/h.

Idem du côté de l’autonomie annoncée, qui serait de 600 km à pleine charge, contre un peu plus de 500 km pour le haut de gamme de la Model S. Tout cela très théorique puisque l’autonomie baisse d’au moins un tiers en trajet autoroutier.

Quoi qu’il en soit, Faraday Future se pose un peu là. Les réservations peuvent commencer, moyennant versement d’un acompte de 5000 dollars. Lancée en mars dernier, la précommande de la Model 3 se fait moyennant une avance de 1000 dollars sur un prix de départ annoncé de 35000 dollars aux États-Unis. L’on peut donc imaginer que la Faraday FF91 sera notablement plus chère, plus proche d’un Model X, à 115 000 dollars en version de base.

Si la FF91 voit réellement le jour. Faraday Future promet les premières livraisons pour fin 2018, soit, en gros, dans deux ans. Mais la construction de la première usine, au nord de Las Vegas, n’a pas encore commencé. En avril dernier, une usine géante à 1 milliard de dollars était annoncée.

La présentation de ce premier modèle ambitieux tombe au plus mauvais moment, alors que l’entreprise est victime de défections en cascade. Basée à Los Angeles, Faraday Future est alimentée en capitaux par le groupe technologique chinois LeEco, dirigé par Jia Yueting. Pour bien se positionner, elle a débauché quantité de grosses têtes chez ses futurs concurrents, General Motors, Audi, Tesla, Ferrari. Son directeur du design n’est autre que Richard Kim, qui a réalisé l’extérieur des BMW électriques i3 et du concept i8.

Or l’on apprend le départ de Jörg Sommer, directeur marketing, ancien du groupe Volkswagen, ainsi que celui du directeur “global” de Faraday Future, William Ding. Quant à Marco Mattiacci, ancien directeur de la Scuderia Ferrari, c’est à se demander s’il s’est installé un jour dans son bureau de Gardena, tant il a fait un passage éclair chez le nouveau constructeur de véhicules électriques.

Tout cela jette un peu plus de doutes sur la santé financière de l’entreprise, qui serait en proie à de grandes difficultés. Démarrant bien après Tesla, qui en est déjà à la commercialisation d’un véhicule de grande série relativement abordable, Faraday Future a peut-être voulu aller trop vite. Et puis ces jeunes entreprises doivent désormais tenir compte de la réaction des poids lourds du secteur automobile, notamment germaniques, qui répliquent avec force et détermination.