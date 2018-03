Jusqu’à il n’y a pas bien longtemps, les constructeurs automobiles traditionnels considéraient Tesla avec dédain. Que vient faire cet amateur d’Elon Musk dans ce milieu industriel conservateur ? Tout chambouler, ma foi. En effet, s’il doit encore faire ses preuves au niveau industriel et commercial, le constructeur californien a montré la voie de l’électricité. Il faut dire que Volkswagen, avec ses velléités de conquête des Etats-Unis par le Diesel, et l’immense tricherie du dieselgate qui en est la conséquence, ont bien aidé Tesla à montrer la crédibilité de la mobilité électrique… De nos jours, ce sera à qui contrera Tesla le plus rapidement.

Jaguar est le premier constructeur haut de gamme à présenter une réplique crédible à Tesla.

(...)