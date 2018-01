La différence de prix entre le diesel et l'essence a diminué partout en Europe ces deux dernières années, indique dimanche l'organisation de mobilité flamande VAB. En Belgique, en France et en Espagne, l'écart entre les deux carburants s'est réduit à moins de 10 centimes d'euro par litre, alors que la différence de prix en Belgique en 2016 était encore de plus de 0,22 euro.

Le prix du diesel a grimpé en Europe d'environ 28% sur les deux dernières années, tandis que celui de l'essence a augmenté de 14%. L'augmentation des prix du diesel a été la plus importante en France et en Belgique, avec une hausse respectivement de 38 et 33%.

Les Pays-Bas font figure d'exception en Europe, puisque la différence entre le prix du diesel et celui de l'essence y reste plus importante qu'ailleurs (30 centimes d'euro). Les automobilistes paient en moyenne 15 euros de plus pour un plein d'essence de 50 litres. En Belgique, un plein de 50 litres d'essence coûte encore 1,5 euro de plus que le même plein au diesel.

Les prix de l'essence et du diesel se rapprocheront encore cette année en Belgique, à la suite de l'augmentation des accises sur le diesel. Les prix restent par ailleurs plus intéressants au Luxembourg, un plein de 50 litres de diesel revenant en effet plus de 17 euros moins cher qu'en Belgique. Le prix du diesel est également moins élevé en Allemagne, avec une différence d'environ 8 euros, tandis qu'aux Pays-Bas et en France, il est relativement équivalent à celui en vigueur en Belgique.